Taiwán advierte a China de que destruirá sus aviones y barcos si se acercan a la isla

El Ejército taiwanés ha declarado este martes que destruirá aviones y barcos del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) si se acercan a menos de 12 millas náuticas (unos 22,2 km) de las costas de la isla, ya que este es el espacio que Taipéi reconoce como sus aguas territoriales y su espacio aéreo, informa la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

Si los contingentes del EPL "irrumpen por la fuerza al espacio aéreo y las aguas territoriales de Taiwán, ignorando nuestras advertencias, el Ejército nacional ejecutará contraataques de autodefensa de acuerdo con la orden y defenderá resueltamente la seguridad del estrecho de Taiwán, nuestro espacio aéreo y las aguas territoriales", ha aseverado el representante del Departamento de Defensa de Taiwán, el mayor general Lin Wenhuang.

La parte taiwanesa ha declarado en repetidas ocasiones que, en caso de incidentes, no sería la primera en llegar a las armas para evitar que China tenga "motivos para lanzar una invasión". Al mismo tiempo, en marzo de 2023, el ministro de Defensa de la isla, Qiu Guozheng, aclaró que estas declaraciones no significan que las Fuerzas Armadas taiwanesas no vayan a proteger aquellas áreas que Taipéi considera su espacio aéreo.

El 24 de junio, el Departamento de Defensa de la isla registró cinco barcos y 19 aviones del EPL que se acercaban a Taiwán, incluidos cazas J-10 y J-16. Al menos ocho aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y se acercaron a unas 24 millas marítimas de la costa. Los barcos y aviones chinos continuamente efectúan ejercicios o monitorean la situación alrededor de la isla, sin embargo una aproximación así no es muy frecuente: un incidente similar se registró anteriormente, hace casi seis meses, en la noche del 1 de enero de 2023.

Pekín hasta el momento no ha comentado las recientes declaraciones de Taiwán, al que considera su territorio bajo el principio de una sola China, reconocido ampliamente a nivel internacional, y que busca la reunificación con la isla.