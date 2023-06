Primer ministro húngaro: "Ucrania ya no es un país soberano; si EE.UU. decide que quiere la paz, habrá paz"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una entrevista exclusiva con el periódico alemán Bild publicada este martes, ha afirmado que en lo relativo al conflicto en Ucrania "lo que realmente importa es lo que los estadounidenses quieren hacer".

"Ucrania ya no es un país soberano. No tiene dinero. No tiene armas. Solo pueden luchar porque los apoyamos en Occidente. Entonces, si los estadounidenses deciden que quieren la paz, habrá paz", ha declarado Orbán.

"Ucrania se quedará sin soldados"

Asimismo, el mandatario considera que "el tipo de cooperación entre Ucrania y Occidente es un fracaso". "Porque creo que la fórmula en que los ucranianos luchan en el frente mientras los apoyamos financieramente, con información y con herramientas, y pensar que pueden ganar la guerra contra Rusia es un malentendido de la situación. Eso es imposible", ha aseverado.

Hablando del "resultado de la guerra", Orbán ha destacado que "el problema es que los ucranianos se quedarán sin soldados antes que los rusos, y ese será el factor decisivo al final".

Al mismo tiempo, el primer ministro húngaro ha subrayado que con sus declaraciones no quiere "influir en los ucranianos", que rechazan cualquier tipo de negociación con Moscú, pero él siempre aboga "por la paz" y busca una tregua y una solución pacífica del conflicto.

"De lo contrario, perderán una gran cantidad de riqueza, muchas vidas y ocurrirá una destrucción inimaginable", ha concluido.