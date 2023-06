FT: EE.UU. considera imponer nuevas restricciones a la exportación de chips a China

La Administración de Joe Biden está considerando introducir nuevas restricciones a la exportación a China de chips utilizados para la inteligencia artificial, con el objetivo de dificultar el ingreso de las tecnologías, incluidas las militares, al mercado del gigante asiático.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, citadas este miércoles por Financial Times, el Departamento de Comercio de EE.UU. tiene la intención de actualizar las medidas de control de exportaciones que introdujo en octubre del año pasado.

Las personas consultadas advirtieron que tales iniciativas podrían complicar aún más el suministro de semiconductores de compañías estadounidenses como Nvidia a China. La firma había ofrecido a las empresas chinas los chips A800 y H800 como alternativas a los chips de alto rendimiento sujetos a las restricciones de octubre.

Cabe destacar que, en medio del auge de las investigaciones sobre la IA regenerativa impulsado por el chatbot ChatGPT, firmas chinas como Tencent, Alibaba, Baidu y ByteDance, habían realizado pedidos adicionales de chips de IA a Nvidia.

En este contexto, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, advirtió el pasado mayo que la escalada de confrontación entre China y EE.UU. en el sector de los semiconductores puede causar un "daño enorme" a las empresas estadounidenses, y si los políticos del país norteamericano "no son pensativos en las regulaciones, dañarán la industria tecnológica" de la nación. "De estar privados del mercado chino, no tenemos contingencia para esto", destacó el ejecutivo, agregando que "no hay otra China, hay una sola China".

En un reporte similar, Wall Street Journal informó que además del suministro de microprocesadores, los servicios en la nube para empresas chinas involucradas en la IA también podrían quedar sujetas a restricciones de exportación.

Aumento de tensiones

Las tensiones entre EE.UU. y China van en aumento a medida que compiten por el dominio en áreas tecnológicas clave, como los semiconductores. Washington también ha instado a sus aliados a frenar las exportaciones de tecnología al país asiático.

En octubre pasado, el Departamento de Comercio de EE.UU. impuso restricciones al suministro de productos de supercomputación y semiconductores a 31 empresas chinas, entre ellas Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), el principal fabricante chino de chips de memoria. Por su parte, en diciembre de 2022, Pekín presentó una demanda contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por intentar bloquear a su sector de alta tecnología.

A mediados de mayo, el gigante asiático acusó a Washington de intentar "frustrar el avance tecnológico de otros países". "Estados Unidos ha politizado, instrumentado y convertido en armas las cuestiones tecnológicas y ha tratado de frustrar el avance tecnológico de otros países. Todos estos son claros ejemplos de actos hegemónicos, prepotentes y de intimidación", afirmó entonces el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin.

Por su parte, Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista chino, urgió al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, durante la reciente visita de este a China, a que su país levante las "sanciones unilaterales ilegales" impuestas contra Pekín y renuncie a los intentos de frenar el desarrollo tecnológico del gigante asiático.