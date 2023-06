Profesor en EE.UU. denuncia que fue despedido por enseñar que el sexo está determinado por los cromosomas X e Y

Un profesor de biología del St. Philip's College en San Antonio (Texas, EE.UU.), Johnson Varkey, fue despedido en enero por enseñar que el sexo de una persona está determinado por los cromosomas X e Y, según denunció la semana pasada en un comunicado el Instituto First Liberty, una organización de defensa de la libertad religiosa.

La entidad envió una carta al centro universitario en nombre del profesor, exigiendo que sea restituido en su puesto y eximido de cualquier acto indebido. La organización sostiene que Varkey fue despedido ilegalmente por enseñar "conceptos básicos y ampliamente aceptados de biología" y destacó que nunca tuvo problemas en las dos décadas que trabajó en la institución educativa.

"Durante los 20 años de empleo del Dr. Varkey como profesor de biología en el St. Philip's College, recibió constantemente evaluaciones de desempeño ejemplares y nunca estuvo sujeto a medidas disciplinarias", señala el instituto.

Según el comunicado, varios estudiantes se quejaron de que la enseñanza de Varkey "fue más allá de los límites de la libertad académica, con opiniones personales que eran ofensivas para muchas personas en el salón de clases". Así, el docente fue acusado de "prédicas religiosas, comentarios discriminatorios sobre homosexuales y transexuales, retórica antiabortista y bromas misóginas".

De acuerdo al instituto, las afirmaciones del profesor sobre la existencia de dos sexos reflejan sus creencias religiosas. "Varkey tiene la creencia sincera de que Dios creó a los seres humanos como hombres y mujeres. Su fe enseña que el sexo de uno es ordenado por Dios, que uno debe amar y cuidar el cuerpo que Dios le dio, y que uno no debe intentar borrar o alterar su sexo, ya sea a través de drogas o medios quirúrgicos", apunta el comunicado.

En su carta, el Instituto First Liberty afirma que al despedir Varkey, el colegio violó varias leyes federales y estatales que protegen a los estadounidenses de ser castigados por tener o expresar sus creencias religiosas.

"Las universidades públicas no tienen por qué despedir profesores por enseñar ciencia real. Es perjudicial para la libertad académica. También es dañino para la libertad religiosa, ya que la universidad está enviando un mensaje de que las personas de fe no son bienvenidas y no necesitan postularse", concluyó la entidad.

El St. Philip's College aún no se ha pronunciado al respecto.