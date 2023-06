"No fue tan buena": Lula se queja de la comida que le sirvieron en Italia y Francia

A Luiz Inácio Lula da Silva no le gusta la comida de palacio. Bajo su punto de vista, no hay manjar que supere un buen 'feijão (frijol)' con arroz, filete encebollado y huevo frito. "Para mí es el mejor plato del mundo", aseguró.

Recién llegado de Italia y Francia, el presidente brasileño no tuvo reparos en comentar en una entrevista con el canal oficial de la Presidencia que la comida que le ofrecieron sus pares, el italiano Sergio Mattarella y el francés Emmanuel Macron "no fue tan buena".

También criticó las pequeñas porciones que se acostumbran a servir en ese tipo de almuerzos oficiales. "Es muy sofisticado y, a veces, te quedas sin saber qué es. Pero, en cualquier caso, sobrevivimos", señaló.

Normalmente, según él, no come bien en los viajes de trabajo. "No comemos bien. Primero, porque no se come bien en ningún palacio del mundo. Segundo, yo no voy a restaurantes, la comida es de hotel. Y la comida de hotel no es buena", explicó.

Lula reclama de comida do Itamaraty O presidente Lula disse nesta terça-feira que a comida do Palácio Itamaraty "não está boa", ao reclamar das refeições servidas em palácios no mundo todo. A reclamação ocorreu um dia depois de ele ter sido servido, em encontro com o presidente. pic.twitter.com/gAmwALnjLM — Almir Fornari (@AlmirFornari) June 27, 2023

Lula también cargó contra el Palacio de Itamaraty, el Ministerio de Exteriores de Brasil. "He discutido con Itamaraty para mejorar al comida, porque no es buena", espetó.

El presidente recordó una anécdota de cuando Letizia, la reina de España, entonces todavía princesa, visitó Brasil en 2011.

"Decidí darle 'feijoada' [plato típico brasileño con frijoles negros y carnes]. Y la gente comenzó: 'Lula, la 'feijoada' es muy fuerte, la princesa no se acostumbrará. Le puede sentar mal'", explicó.

A lo que Lula respondió: "¿Mal? ¿Comiendo 'feijoada'?". El presidente aseveró que Letizia repitió tres veces y que después concedió una entrevista en la que afirmó que fue la mejor comida que probó fuera de España.

Tampoco el Palacio Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia, se libró de reproches. "No tiene nada de casa", apuntó.

"En casa todo es pequeño, acogedor, en casa tienes el baño cerca del cuarto. Aquí todo está demasiado lejos. Para comer tienes que andar 200 metros. Para tomar café caminas otros 200 metros. Para ir al baño, caminas 40 metros. Todo es más difícil, no hay nada como el hogar", detalló.

