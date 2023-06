Amputan la pierna a una mujer tras quedar atrapada en una cinta mecánica en un aeropuerto

Una mujer perdió una pierna tras sufrir un accidente en un pasillo rodante en un aeropuerto de Tailandia, informa The Guardian.

La víctima, una tailandesa de 57 años, se dirigía a tomar un vuelo el jueves por la mañana en el aeropuerto internacional Don Mueang de Bangkok, cuando su pierna quedó aprisionada bajo el final de una cinta mecánica. El equipo médico que atendió la emergencia se vio obligado a amputarle la extremidad por encima de la rodilla para poder liberarla.

Los representantes de la terminal aérea aseguraron que el aeropuerto se hará cargo de todos los gastos médicos y de las posibles indemnizaciones.

"En representación del aeropuerto internacional Don Mueang, me gustaría expresar mis profundas condolencias por el accidente", declaró en una rueda de prensa el director, Karun Thanakuljeerapat. "Me gustaría insistir en que nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo", agregó.

Según el director, el funcionamiento de los pasillos rodantes se comprueban cada día, con inspecciones mensuales adicionales. Asimismo, señaló que la cinta desplazadora averiada fue cerrada mientras los ingenieros investigan las causas de lo ocurrido.