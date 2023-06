Sobrevivientes de Hiroshima califican de "insulto" el acuerdo de parques hermanos con Pearl Harbor

La firma de un acuerdo de hermandad del Parque Memorial de la Paz de Hiroshima (Japón) y del Memorial de Pearl Harbor, en Hawái (EE.UU.), fue criticada por sobrevivientes de la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa, que afirmaron que se trata de un "insulto".

El convenio fue firmado por el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, y el embajador estadounidense en Japón, Rahm Emanuel, quien afirmó que "nadie puede ir a Pearl Harbor y nadie puede ir al Memorial de la Paz de Hiroshima y ser la misma persona" al salir.

Quienes no quedaron satisfechos fueron los representantes de los 'hibakusha' (como se conoce a los sobrevivientes de los lanzamientos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945), que consideran que existe una diferencia fundamental, ya que el ataque en Hawái afectó a militares en una base naval, mientras que la bomba atómica mató de manera indiscriminada a un gran número de civiles.

"Los antecedentes históricos de los dos parques siempre serán diferentes", expresó Haruko Moritaki, sobreviviente y consejero de la Asociación de Hiroshima para la Abolición de las Armas Nucleares, quien aseguró que la iniciativa es un "insulto".

Además, varios grupos le reclamaron a Matsui que no firmara el acuerdo, al considerar que ambos ataques no son algo por lo que las partes deban "perdonarse mutuamente", sino que se trata de "lecciones históricas de las que aprender y no repetir nunca".

En el mismo sentido, Kunihiko Sakuma, presidente de la Confederación de Organizaciones de Enfermos de Bombas Atómicas de la Prefectura de Hiroshima, manifestó que el ataque sobre la ciudad "no puso fin a la guerra y salvó las vidas de los soldados estadounidenses, como afirma EE.UU.". "Estaba claro que Japón iba a perder. A menos que se aborde ese problema fundamental, no podemos centrarnos solo en el futuro", sostuvo.

Más allá de los reclamos, Matsui consideró que el acuerdo "relacionado con el comienzo y el final de la guerra será una prueba de que la humanidad, a pesar de cometer el error de librar una guerra, puede entrar en razón, reconciliarse y buscar la paz".

Mientras tanto, el embajador Emanuel dijo que estaba al tanto de las críticas de los sobrevivientes, pero consideró que "la angustia" es una "emoción", por lo que no hay que "quedar atrapado por eso", a la vez que señaló que la reconciliación entre ambos países "es el ejemplo" de lo que el mundo "necesita desesperadamente en este momento".

El convenio de 'parques hermanos' firmado implica que ambos promoverán intercambios y compartirán experiencias en la restauración de estructuras y paisajes históricos, el uso de realidad virtual e imágenes digitales para la preservación y la educación, y las mejores prácticas en educación de los jóvenes y la gestión del turismo, detalló la embajada estadounidense.

La base naval de Pearl Harbor fue atacada por Japón el 7 de diciembre de 1941, provocando la muerte de unas 2.300 personas. Este hecho precipitó el ingreso de EE.UU. a la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las bombas atómicas estadounidenses en Japón, la primera fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y mató a unos 140.000 habitantes. La segunda cayó tres días después sobre Nagasaki, donde 70.000 personas perdieron la vida. El 15 de ese mes Japón firmó su rendición.