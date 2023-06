VIDEO: Un hombre enfadado agarra a un joven de las orejas para sacarlo de una protesta en Francia

Francia se ha visto sacudida en los últimos días por masivas protestas y disturbios por todo el país tras la muerte de un menor a manos de un policía. Durante la noche del jueves al viernes, cerca de 500 edificios públicos y privados fueron incendiados por los manifestantes.

En medio de tanto caos, en las redes sociales circula un video en el que se puede ver a un adulto enfadado jalar de las orejas a un joven, que participaba en las protestas, y llevarlo hacia su automóvil. En otro video se ve como instantes después el hombre cierra el baúl del coche y se marcha del lugar, aunque no se ve si el joven está dentro del vehículo o no. Aunque en los tuits se afirma que se trata de padre e hijo, no se ha podido confirmar cuál es la relación entre los dos.

⚡️ Un padre en Francia sorprendió a su hijo provocando disturbios, así que lo agarró por la oreja y lo metió en el coche. pic.twitter.com/ezQlFVsH7c — Sepa Más (@Sepa_mass) June 30, 2023

En tanto, las autoridades precisaron que al final de la mañana de esta jornada, 119 edificios públicos fueron atacados, incluidos 34 ayuntamientos, 28 escuelas y otros 57 inmuebles. Los alborotadores también atacaron 79 establecimientos de la Policía, comisarías y gendarmerías. Además, se informa de un gran número de saqueos de supermercados y tiendas, pero no se disponen de las cifras totales.

🚨🇫🇷 FLASH | Un homme est venu chercher un jeune prenant part aux émeutes, le mettant dans son coffre ! #émeutes#Nahelpic.twitter.com/FdotQQVzdc — Cerfia (@CerfiaFR) June 29, 2023

Según el medio RTL un total de 9.900 bomberos se han desplegado en las últimas 24 horas para combatir las violentas llamas. Durante la última noche se contabilizaron más de 3.800 incendios en la vía pública y otros 1.900 contra vehículos.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, comunicó que a lo largo de esta tercera noche de revueltas la Policía detuvo a 667 personas que participaron en ellas.