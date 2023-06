Racismo en el fútbol: Ministerio peruano rechaza insultos de un club argentino a jugadores locales

El Ministerio de Cultura de Perú repudió el jueves los presuntos calificativos racistas esbozados en el partido de la Copa Sudamericana entre el local Universitario de Deportes y el argentino Gimnasia y Esgrima La Plata, disputado en el estadio Monumental de Lima.

El miércoles, la U venció 1-0 a Gimnasia, en la sexta jornada de la fase de grupos de la Sudamericana. Al finalizar el juego se desató una violenta gresca entre ambas plantillas y, según los jugadores peruanos, recibieron insultos discriminatorios.

"Rechazamos las manifestaciones de violencia y racismo ocurridas la noche del 28 de junio", afirmó el Ministerio de Cultura en un comunicado. "El jugador del equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata, Leonardo Morales, habría llamado 'mono' al jugador de Universitario de Deportes, Andy Polo", detalló el escrito oficial.

#COMUNICADO | En relación a los insultos racistas emitidos en el partido entre los equipos @Universitario y @gimnasiaoficial, el Ministerio de Cultura señala lo siguiente: pic.twitter.com/1LBTAb0sp7 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) June 30, 2023

Ante esto, el órgano ejecutivo aseveró que "las expresiones racistas que normalizan la 'animalización' de afroperuanas o afroperuanos llamándole 'monos', asignándoles cualidades de estos a los seres humanos; denigran sus características físicas como el color de piel, cabello, entre otras, lo que afecta la dignidad de toda persona".

El Ministerio de Cultura adelantó que se comunicará con las autoridades deportivas competentes para efectuar una "adecuada investigación y sanción de los hechos".

La posición del jugador

Morales se pronunció en redes sociales tras la denuncia en su contra y aseveró que no había realizado "ningún insulto racista" hacia Polo.

"Le grité 'bobo' en el momento de calentura. Lo sucedido no me representa a mí ni a mis compañeros de equipo. Vuelvo a reiterar, y dejar en claro, que no realicé ningún insulto racista", manifestó.

Precedente

La Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como Conmebol, sancionó esta semana a Gimnasia por las ofensas racistas del futbolista Hugo Rodallega en el partido correspondiente a la misma Copa ante Independiente Santa Fe, de Colombia.

La Conmebol aplicó una multa de 100.000 dólares al equipo argentino. "El monto va a ser debitado automáticamente del monto a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión", precisó.

"Advertir expresamente al club Gimnasia que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, se podrá determinar el cierre total o parcial del estadio para su siguiente partido en condición de local", dijo.