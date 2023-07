Dimite el ministro de Economía de Finlandia por declaraciones extremistas y presuntos vínculos con grupos neonazis

Vilhelm Junnila, ministro de Economía de Finlandia, dimitió este viernes después de solo 10 días en el cargo y tras una serie de acusaciones por presuntas conexiones con movimientos de extrema derecha, informaron medios locales.

"A pesar de la confianza del partido y de mi grupo parlamentario, veo el asunto de la siguiente manera: para la continuación del Gobierno y la reputación de Finlandia, veo que me es imposible continuar", manifestó Junnila en un comunicado de su coalición, el ultraderechista Partido de los Finlandeses.

La renuncia de Junnila se produce tras haber superado a comienzos de la semana una moción de censura en el Parlamento, impulsada por la oposición, que sacó a la luz ciertas de sus actividades, comentarios y apariciones en público. Según los argumentos, el ministro habría pronunciado un discurso en relación con un monumento de extrema derecha en la ciudad de Turku en 2019, evento que atrajo algunos miembros del segregacionista y neofascista Movimiento de Resistencia Nórdico.

También se afirmó que había hecho referencia a Adolf Hitler y al nazismo durante las elecciones de ese mismo año. Cuando ingresó al Parlamento hizo campaña con el número 88, una referencia utilizada como código para el saludo nazi, ya que la 'h' es la octava letra del alfabeto. Además, a principios de este año habría felicitado a otro candidato con el 88, señalando que se trataba de un "excelente número electoral".

La atención sobre Junnila se centró igualmente en una pregunta que expuso ante el Parlamento en 2019, en la que instó al Gobierno a promover el aborto en África para detener el crecimiento de la población y luchar contra el cambio climático.

"He actuado mal"

Junnila se ha pronunciado varias veces en los últimos días en el marco de la controversia. Este viernes en sus redes sociales, tras superar la moción de censura, se disculpó por su "mal comportamiento" del pasado y manifestó condenar "todo antisemitismo" y no tener "ninguna relación o conexión con extremos".

A finales de la semana pasada había reiterado su rechazo "definitivo" y "enérgico" al "Holocausto, el antisemitismo y a todos los actos antisemitas".

"A lo largo de los años, he bromeado de una manera que, en retrospectiva, parece tonta e infantil. He actuado mal y me arrepiento de mis acciones", escribió.