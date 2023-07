Zelenski dice que Ucrania debe "mostrar los resultados" de sus FF.AA. antes de la cumbre de la OTAN

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, señaló el viernes que su país tiene que "mostrar los resultados" de sus Fuerzas Armadas antes de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar el 11 y 12 de julio en la capital lituana, Vilna.

"Antes de la cumbre tenemos que mostrar resultados, pero cada kilómetro cuesta vidas", dijo el mandatario citado por la cadena RTVE, que asistió a una reunión de Zelenski con varios medios españoles.

Comentando el transcurso de la contraofensiva de las tropas ucranianas contra Rusia, Zelenski aseguró que "las lluvias torrenciales duran mucho tiempo, y eso ralentizó bastante algunos procesos".

"Nosotros paramos porque no podíamos avanzar. Avanzar significaba perder a gente y no teníamos artillería", destacó en ese contexto, agregando que "las cosas rápidas no siempre son seguras".

La semana pasada, Zelenski admitió que la contraofensiva de Kiev va "más lenta de lo deseado". "Algunos creen que es una película de Hollywood y esperan resultados ahora. No lo es. Lo que está en juego es la vida de las personas", expresó, y apuntó que la contraofensiva se ve complicada por los vastos campos de minas preparados por las fuerzas rusas.

El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, afirmó que "las expectativas sobre el plan de la actual contraofensiva han sido sobreestimadas", calificando la fase en curso como "operación preparatoria".