Mujer que perdió su trabajo después de tuitear una opinión sobre el sexo biológico recibe más de 130.000 dólares

Una investigadora británica ha recibido este viernes una indemnización por discriminación, luego de que perdiera su trabajo en el marco de una polémica en torno a sus publicaciones en las redes sociales.

Maya Forstater, experta en estudios empresariales y desarrollo internacional, fue despedida en 2019 del Centro para el Desarrollo Global (CGD, por sus siglas en inglés), después de que desde 2018 empezara a expresar sus opiniones personales en su cuenta de Twitter sobre el sexo como una realidad biológica y no una identidad. "Sí, creo que los hombres no son mujeres. No creo que ser mujer sea una cuestión de identidad o de sentimientos femeninos. Es biología", escribió en una de las publicaciones.

Después de hacer la denuncia ante un tribunal laboral en marzo de 2019, en diciembre de ese mismo año, un juez decidió que las opiniones de Forstater eran "incompatibles con la dignidad humana y los derechos de los demás".

Sin embargo, una apelación posterior decidió que sus creencias críticas eran "dignas de respeto en una sociedad democrática" y estaban protegidas por la ley de Igualdad, concluyendo que había sufrido discriminación directa por parte de CGD al no renovarle su contrato de trabajo y eliminarla de su sitio web.

Las medidas de reparación fueron finalmente dictaminadas este viernes, al concedérsele a Forstater una compensación de 105.778 libras (más de 134.000 dólares) por parte del tribunal laboral, según la decisión publicada por el Gobierno de Reino Unido.

Tras la noticia, Forstater agradeció a sus simpatizantes y declaró: "Mi caso ha sacado a la luz la discriminación institucionalizada, el abuso y el desprestigio rutinarios de personas con creencias perfectamente normales sobre la realidad material del sexo".

Por otra parte, en un comunicado de prensa, CGD señaló que después de la sentencia, el caso presentado llegará a su fin. "CGD se ha esforzado y seguirá esforzándose por mantener un lugar de trabajo acogedor, seguro e inclusivo para todos", aseguró.