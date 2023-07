Twitter impone límites diarios de lectura de tuits

El multimillonario estadounidense y propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este sábado que los usuarios de su red social estarán "temporalmente" limitados a leer solo una pequeña cantidad de tuits por día. El empresario explicó su decisión por "los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

Musk precisó que las diferentes categorías de usuarios estarán sujetas a distintos límites. Así, a partir de ahora las cuentas verificadas no podrán leer más de 6.000 tuits al día, mientras que las no verificadas tendrán acceso a solo 600 tuits diarios. Además, el multimillonario distinguió un tercer grupo, el de los nuevos usuarios de Twitter con cuentas no verificadas, que son los que podrán ver el número diario de tuits más bajo: 300.

Usuarios de varios países han informado últimamente de frecuentes interrupciones en el funcionamiento de Twitter.

Tras la compra de la red social, Musk introdujo varios cambios para generar ingresos adicionales y cumplir su promesa de convertir la red en un refugio para la libertad de expresión, luchando al mismo tiempo contra el 'spam' y los bots.