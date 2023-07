López Obrador celebra el 5.° aniversario de su victoria electoral en el Zócalo de la Ciudad de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró este sábado el 5.° aniversario de su victoria electoral en el Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 250.000 espectadores.

Durante el AMLO Fest 2023, que también reunió a varios gobernadores y funcionarios de distintos estados del país abanderados por el partido oficialista Morena, el mandatario comentó que la transformación ha creado una oposición conservadora que no acepta que "ahora se gobierna para todas y todos y no solo en beneficio de una minoría".

Más de 250 mil personas se dieron cita para acompañar al Presidente @lopezobrador_ esta tarde. Una gran fiesta se vivió en el Zócalo a 5 años del #TriunfoDelPueblo. En la Ciudad de México estamos orgullosos de formar parte de la transformación profunda que protagoniza la Nación. pic.twitter.com/5frx3Hu809 — Martí Batres (@martibatres) July 2, 2023

Sobre la situación de violencia en México, López Obrador negó que se militarice al país y defendió su estrategia de seguridad. "En vez de militarizar al país, estamos dejando el mensaje de que los soldados son pueblo uniformado. Ahora no se reprime al pueblo y no se ordenan masacres, no hay tortura", declaró.

"Está funcionando bien nuestra estrategia con el criterio de que la paz es el fruto de la justicia, el robo ha bajado 17 %. La Secretaría de la Defensa Nacional y Marina (SEDENA) han sido nuestros grandes apoyos no solo en seguridad, sino en protección civil, en aduanas, instalaciones estratégicas", afirmó.

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que durante esta administración no solo rescatarán a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sino que también regresarán los trenes intermunicipales. "Al final de mi mandato dejaremos cerca de 3.000 kilómetros de líneas férreas funcionando, en marzo terminaremos el tren suburbano del AIFA a Buenavista".

El presidente @lopezobrador_ confió en que al final de su gobierno ya no se compre gasolina fuera de #México:🗣️"El plan que es el próximo año no compremos gasolina y se proceso el petróleo crudo y mantener precios bajos y ser cada vez más libres, independientes y soberanos."… pic.twitter.com/EkbbaHOmlG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 2, 2023

Asimismo, reiteró que se inaugurará el Tren Maya: "En diciembre se va a inaugurar, vamos a inaugurar el Tren Maya con 20 estaciones, se comunicarán pueblos y se transportarán con rapidez turistas del mundo con 5 estados de sureste".

"Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la república, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca. Que existe una amplia mayoría apoyando a la cuarta transformación de la vida pública de México", aseveró.