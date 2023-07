¿Fin del misterio?: desarrolladores de videojuegos admiten que las barras de carga son falsas

Las barras de carga en los videojuegos existen desde hace mucho tiempo y le informan al usuario cuánto tiempo falta para que el título esté instalado en el dispositivo o listo para jugar. Sin embargo, siempre existieron teorías entre los 'gamers' de que el tiempo que refleja la secuencia no se corresponde con la realidad, ya que hay veces que se detienen en determinados momentos y luego se completan inesperadamente.

En ese contexto, un grupo de desarrolladores independientes reveló que existen barras de carga falsas, las cuales están guionadas y lo que se ve en pantalla no es más que un diseño para satisfacer psicológicamente a los usuarios.

Todo comenzó cuando el comediante británico Alasdair Beckett-King escribió esta semana en su cuenta de Twitter a modo de broma: "Los desarrolladores de juegos necesitan inventar una barra de carga que se mueva a una velocidad uniforme, reflejando la cantidad de tiempo que tardará en cargarse un juego. Una vez hecho esto, pueden comenzar a trabajar en gráficos, saltar, etc".

"Nunca he trabajado en un juego que no tuviera una barra de carga falsa. Las reales provocan ansiedad", admitió Raúl Rubio Munárriz, del estudio Tequila Works, creador de 'Sexy Brutale' y 'Song of Nunu: A League of Legends Story'.

"He trabajado en proyectos en los que falsificamos barras de carga, extendimos los tiempos de carga o hicimos que se movieran artificialmente a velocidades desiguales", señaló por su parte Rami Ismail, un exmiembro del estudio Vlambeer. "No creo que haya codificado una barra de carga correcta y directa", agregó.

Incluso un antiguo desarrollador de los populares juegos 'Age of Empires' y 'World of Warcraft', Greg Street, reveló que las secuencias de carga de los mapas aleatorios de 'Age of Empires' eran simplemente él escribiendo comandos a la barra: "ahora muévete al 20%".