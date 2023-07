Veterano de política exterior de EE.UU. califica a su país como la mayor amenaza a la seguridad mundial

EE.UU. es la mayor amenaza a la seguridad internacional, afirmó este viernes el diplomático veterano estadounidense y presidente del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), Richard Haass, en una entrevista con The New York Times concedida en vísperas de su dimisión.

De acuerdo con Haass, la desintegración del sistema político estadounidense significa que por primera vez en la historia moderna la amenaza interior supera a la amenaza exterior. Para el exdiplomático, EE.UU. en vez de ser el ancla más fiable en un mundo volátil, se convirtió en la fuente más profunda de inestabilidad y en un ejemplo dudoso de democracia.

"Nuestra situación política doméstica no solo es algo que otros no quieren emular", señaló Haass. "Aunque también creo que introdujo un grado de imprevisibilidad y una falta de fiabilidad, lo que es realmente venenoso. Para la capacidad de EE.UU. de funcionar con éxito en el mundo, es decir, esto hace muy difícil para nuestros amigos depender de nosotros", explicó.

A principios de este año, el presidente del CFR presentó su nuevo libro 'The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens' (en español, 'Carta de obligaciones: diez hábitos de buenos ciudadanos'). Durante la presentación, dijo que la obra representa casi una "reformulación de la democracia estadounidense", calficando esta cuestión como una "preocupación de seguridad nacional".