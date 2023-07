Escándalo en Colombia por audios donde excandidato uribista admite sobornos de Odebrecht

La derecha colombiana recibió un duro golpe luego de que se revelara una serie de audios donde el excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, confesara en varias conversaciones haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su aspiración a llegar a la Casa de Nariño.

Las grabaciones, que ya están en manos de la Fiscalía, fueron difundidas por Semana. El material que está siendo investigado fue registrado por el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Daniel García Arizabaleta, que pasó de ser el amigo del excandidato a ser el testigo estrella del caso, tras acogerse al principio de oportunidad.

Las charlas, que tuvieron lugar en Bogotá y en Lima, habrían ocurrido luego del triunfo del Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta presidencial, frente a Zuluaga, en 2014.

¿Cuál es la situación de Zuluaga?

El pasado 13 de junio, el Ministerio Público informó que imputaría al excandidato presidencial del partido derechista Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, por presuntamente haber recibido 1,6 millones de dólares para su campaña electoral por parte de Odebrecht.

La Fiscalía investiga a Zuluaga por los delitos de "falsedad de documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito". Asimismo, también solicitó la imputación de David Zuluaga Martínez, hijo del político uribista, por "fraude procesal".

¿Qué hay en los audios?

En la serie de grabaciones hechas por García Arizabaleta se delinean las preocupaciones del también exministro de Hacienda uribista para evitar ser descubierto; las estrategias de su defensa para dilatar el proceso de investigación; las conversaciones con un sacerdote; la reacción de Uribe; y la necesidad de proteger a su hijo, que era el gerente de su campaña.

El exmandatario, a propósito de este escándalo que lo salpica, colgó un video en su cuenta de Twitter, donde afirmó: "En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria, con superior amor a Colombia".

En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia pic.twitter.com/xyKkXPIYGN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 2, 2023

En medio de este vendaval de confesiones, en las redes han señalado que el actual presidente Gustavo Petro, mientras era senador, impulsó varios debates de control en contra de Zuluaga.

En 2019, ante la plenaria del Senado, por el caso Odebrecht, Zuluaga manifestó:

"Jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país".

Así son: ¡Camorreros, retadores, insultantes, ofensivos y cínicos cuando se les pregunta por sus actos de corrupción! (Y se autodenominan gente de bien).#NoMásNutresapic.twitter.com/qdyLpD5Vrq — Jokeratón (@Jokeraton) July 3, 2023

Las claves de las grabaciones

Uno de los puntos que reitera Zuluaga es que busca asumir la responsabilidad por lo sucedido sin involucrar a su hijo. En una de las conversaciones le dice a García Arizabaleta que ha planteado que la negociación con Odebrecht la hizo "solito".

"Uno actuó de muy buena fe, nunca uno pensó que fuera reventar un escándalo por lo que había detrás de eso", dice el político derechista.

En sus confesiones dice que cuando recibió los sobornos no imaginaba que detrás estaba "una empresa criminal como hoy se está dando cuenta".

Zuluaga, según afirma, sostuvo tres reuniones con Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia.

El político le expresó a García Arizabaleta que no había quedado registro "de nada" en los libros. Tampoco aparecían datos como su nombre, carros y chats mantenidos con él.

"Yo no tengo nada", aseguró cuando su interlocutor le preguntó si había pruebas que pudieran incriminarlo. Sin embargo, reconoció que posiblemente la Fiscalía manejaba recibos que dejaban constancia de la contratación del publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como 'Duda' Mendonça, a quien Odebrecht habría pagado los 1,6 millones de dólares de la campaña.

"No sé si haya declaraciones del tema de Odebrecht que puedan mencionar nuestros nombres, estoy seguro de que correos de la campaña no hubo, no hubo comunicaciones", aseveró.

El encuentro con Uribe

En otra de las grabaciones que se han conocido, Zuluaga reconoce que "el desespero es muy grande", que se encuentra en una "circunstancia muy difícil".

"No, pues, esto es un infierno, no había para mí otra salida", agrega.

En esa parte de la charla refiere que vio al expresidente Uribe, del que ha sido aliado político desde principios de 2000.

"Fue un encuentro digamos difícil, yo no había hablado con él sino como el día después de la cirugía". En 2015, a Zuluaga le practicaron una intervención por un cáncer de próstata.

"Le hice una descripción de todo lo de Odebrecht, fue muy difícil pero hubo un momento muy emotivo: me paré y le dije: 'mire, presidente, no tengo claras las cosas, estoy dispuesto a asumir las responsabilidades políticas, pero quiero que le quede algo claro: si tengo que decir qué hice, aceptar cosas que no hice, lo haré para salvar a mi hijo", recordó haber expresado.

"Al presidente se le escurrieron las lágrimas", recordó.

Conversaciones con un sacerdote

En los audios Zuluaga afirma que le contó "la verdad de las cosas" a un sacerdote católico, que aparentemente le habría dicho que nadie podría obligarlo a nada y que debía protegerse a sí mismo y a su familia.

"Usted no tiene por qué inmolarse", sentenció el religioso.

El excandidato uribista dijo que había un "secreto de sangre" que involucraba a García Arizabaleta, a otra persona, a su hijo y a él.

"Nosotros no podemos entregar nada y tenemos que tener una actitud de pelea", aseguró al hablar del proceso legal que afronta desde 2017.