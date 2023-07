"Sería una enorme vergüenza": Ministro de Exteriores de Austria sobre confiscar los activos rusos congelados

El ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, advirtió que la Unión Europea debe asegurarse de tener una base legal clara si decide confiscar los activos rusos congelados y entregárselos a Ucrania, pues de lo contrario arruinaría significativamente la reputación del bloque.

"Cualquier decisión, ya sea una sanción, ya sea el uso de fondos congelados, puede ser impugnada en Luxemburgo por el Tribunal europeo. Y si eso se anulara allí, sería un enorme revés y, por así decirlo, realmente una vergüenza", dijo el domingo Schallenberg en una entrevista con el medio ORF.

Schallenberg enfatizó que cualquier confiscación de activos rusos "debe ser impermeable" jurídicamente. Al mismo tiempo, resaltó que Austria y los otros miembros de la UE "son Estados de derecho", por lo que, según su propia concepción, deben defender ese "sistema internacional basado en normas".

Por otro lado, respecto a las relaciones con Moscú, Schallenberg sostuvo que la geografía no cambiará y que Rusia "seguirá formando parte de la historia y la cultura europeas", por lo que es necesario "mantener el sentido de la proporción" y dejar el "emocionalismo". "No hay 'ghosting', no hay anulación, no se puede hacer eso en política internacional", afirmó.