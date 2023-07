Lula honra una promesa y sanciona ley que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este lunes la ley que establece la paridad salarial y de remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen funciones idénticas.

"No es que haya leyes que se apliquen o no. Lo que hay es un Gobierno que hace cumplir la ley o no. Y haremos cumplir la ley de igualdad salarial para hombres y mujeres", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter tras firmar el instrumento.

Entre otras novedades, el texto establece pautas de transparencia y remuneración de obligatorio cumplimiento para las empresas, dispone de instancias e instrumentos de fiscalización y contempla multas administrativas onerosas para los infractores.

Presidente Lula sanciona ao Projeto de Lei nº 1085/2023, que trata da igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens https://t.co/Xh1EIzvhf6 — Lula (@LulaOficial) July 3, 2023

A este respecto, Lula apuntó que si bien la nueva legislación ha despertado resquemores en algunos sectores empresariales, una vez entre en vigor no podrá ser "burlada".

Además instó a los trabajadores a denunciar cualquier incumplimiento por parte de los patronos, en interés de que las personas "empiecen a indignarse frente a la desigualdad, porque la desigualdad no es normal".

Promesa cumplida

Lula introdujo el proyecto legislativo ante el Congreso el pasado 8 de marzo, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, junto a otras 20 propuestas con las que planea reparar las inequidades jurídicas contra las mujeres que prevalecen en el país suramericano.

"Cuando aceptamos que las mujeres ganan menos que los hombres ejerciendo la misma función, estamos perpetuando la violencia histórica contra las mujeres", alegó en un discurso desde el Palacio de Planalto.

Entonces también aludió al retroceso en la materia registrado durante las gestiones de Michel Temer (2016-2019) y Jair Bolsonaro (2019-2023), que implicaron la eliminación del Ministerio de Mujeres y la justificación solapada de la violencia contra las mujeres.

Baja representación y vulnerabilidad

Según cifras oficiales, las mujeres representan el 51,1 % de la población y el 52,65 % del electorado. Pese a ello, sus ingresos son 22 % inferiores a los de los hombres que ejercen funciones comparables.

Y aunque Dilma Rousseff (2011-2016) logró ser presidenta, su caso constituye una excepción en una sociedad en la que las mujeres no suelen figurar demasiado en las arenas políticas ni en los cargos gerenciales privados.

Esta situación se replica incluso en el gabinete de Lula, donde ocupan solo 11 de las 37 carteras, y todavía con más fuerza en el Congreso, pues en la última legislatura resultaron electas apenas 91 diputadas de 513 (17,7 %) y solo 10 senadoras (12,3 %).

Adicionalmente, de acuerdo con datos oficiales referidos por el líder brasileño el Día Internacional de la Mujer, "cada día, tres mujeres brasileñas son asesinadas", mientras que investigaciones independientes señalan que 28,9 % de las mujeres sufrieron algún tipo de agresión en 2022, aunque el grupo más vulnerable lo constituyen las mujeres negras de entre 25 y 45 años.