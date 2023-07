Ucrania explica por qué no puede comprar armas chinas

Ucrania no puede aprovechar oficialmente las tecnologías chinas en el conflicto armado para no perjudicar sus relaciones con Estados Unidos, sostuvo el viceministro de Defensa ucraniano, Vitali Deinega, hablando sobre la importancia de los drones en la guerra moderna.

En declaraciones al medio ucraniano LB, el funcionario comentó el uso de cuadricópteros DJI Mavic, de fabricación china, por parte de las fuerzas de Kiev.

Las tropas ucranianas disponen de esos aparatos "en grandes cantidades", pero dependen de las compras de voluntarios para abastecerse, porque "existe la posición de que el Ministerio de Defensa no puede adquirirlos", señaló Deinega.

"Según lo que se me ha explicado […], no podemos comprar nada chino para no estropear las relaciones con Estados Unidos", precisó.

El viceministro también reconoció que Moscú actualmente tiene una ventaja sobre Kiev en lo que se refiere a drones, pero aseguró que la situación cambiará con el tiempo.

"Tendremos nuevos tipos de drones", acentuó Deinega, insitendo en que los vehículos no tripulados serán un factor crucial en guerras futuras y que Ucrania servirá de fuente de innovación para Occidente.

En este sentido, sugirió que en un futuro próximo los equipos militares de este tipo fabricados por Occidente tendrán superioridad tecnológica. "Creo que los drones occidentales serán más caros que los drones del eje del mal: Rusia, Irán y otros países similares. Serán más caros, pero más avanzados tecnológicamente y precisos", explicó.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, precisó el lunes que las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 16 tanques Leopard, de fabricación alemana, lo que representa "casi el 100 %" de los blindados de este tipo suministrados a Ucrania por Polonia y Portugal.