"No esperen regalos": Primera ministra de Estonia insta a Ucrania a esforzarse para entrar a la UE

Kaja Kallas aseguró que "no puede haber descuentos en la adhesión", por lo que Kiev debe cumplir con todos los requisitos del bloque.

Las autoridades ucranianas no deben esperar un regalo, sino cumplir el 120 % de los requisitos de adhesión a la Unión Europea (UE), advirtió el lunes la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en una entrevista con el medio francés L'Express.

"Siempre les pongo el ejemplo de Estonia. Cuando entramos en la UE en 2004, tuvimos que modernizar nuestro país a una velocidad de vértigo. Tuvimos que emprender una serie de reformas difíciles, pero gracias al apoyo de la población todo salió bien. Ucrania tiene la misma oportunidad", declaró.

"Este país ya ha hecho muchos esfuerzos, pero siempre recuerdo a sus dirigentes que deben estar satisfechos, no con cumplir al 100 % lo que les pide la Unión Europea, sino al 110 % o incluso al 120 %. 'No esperen regalos', les digo. Demuestren lo que valen. Sigan todas las normas que se les imponen y cumplan todos los requisitos de la UE. No puede haber descuentos en la adhesión", agregó.

La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, junto con medidas para restringir la influencia de oligarcas, así como leyes para asegurar los derechos de minorías étnicas forman parte del listado de condiciones que Kiev tiene que cumplir como candidato a la membresía de la UE, estatus otorgado al país el año pasado, unos meses después de que se lanzara la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

Aunque el procedimiento normalmente dura años, Kiev apunta a un proceso de adhesión acelerada a la UE y espera iniciar las negociaciones de ingreso ya este año, aunque se enfrenta a la oposición de algunos miembros del bloque, compuesto por 27 países.