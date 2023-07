El Banco de Inglaterra afirma que las personas de cualquier género pueden estar embarazadas

El Banco de Inglaterra afirmó que las personas de cualquier identidad de género pueden estar embarazadas en una presentación realizada en 2022 para ser incluido en la lista de los 100 principales empleadores publicada por Stonewall, un grupo de presión LGBT, informó este lunes The Times, que tuvo acceso a una copia de la misma.



El documento en cuestión revela que el banco central del Reino Unido introdujo en junio de 2021 una política de "licencia familiar" que incluía la frase "padre biológico" para referirse a la madre, mientras que la política de baja por duelo parental "habla de los padres sin especificar el género".

Asimismo, hace hincapié en que el término significa "el progenitor que está/estaba embarazado del niño, pero incluye a personas de todas las identidades de género", mientras que detalló su compromiso con los baños unisex, asegurando que planeaba "mejorar" sus instalaciones.

Otras medidas inclusivas

La entidad dirigida por Andrew Bailey, que la semana pasada subió los tipos de interés hasta el 5 % para tratar de controlar la inflación, también ofrece ayudar al personal a pagar el tratamiento de reasignación de género mediante un seguro médico privado.

Concretamente, el seguro proporcionado por Axa Health cubre los tratamientos de cirugía pélvica "necesarios para tratar la disforia de género" o el desajuste que siente una persona entre su sexo biológico y su identidad de género. El servicio también podría cubrir la faloplastia, la vaginoplastia y la clitoroplastia.

Por otro lado, se alienta al personal del banco a "incluir sus pronombres en las firmas de correo electrónico" y a ser "aliados" de la comunidad LGBT usando símbolos del arcoíris. Además, se espera que cada uno de los 4.000 empleados en Reino Unido tenga un objetivo de diversidad e inclusión por año, los cuales serían evaluados.

La entidad con sede en Londres también planea introducir un sistema de contratación que incluirá "definiciones de género más amplias" y quiere crear "objetivos cuantitativos" con respecto a los empleados LGBT. "El Banco [de Inglaterra] se compromete a ser un lugar de trabajo inclusivo para todos sus colegas que se dedican a brindar estabilidad monetaria y financiera", señaló.

Reacciones políticas

Tras conocerse los hechos, se desataron las críticas entre la clase política. Brendan Clarke-Smith, parlamentario del Partido Conservador británico, dijo —de manera irónica— que el Banco de Inglaterra es tan bueno en biología como en establecer las tasas de interés.

"Los hombres biológicos no tienen úteros y las mujeres biológicas no tienen penes. Ergo, los hombres no pueden quedar embarazados. ¿Me estoy perdiendo de algo?", señaló, por su parte, Andrea Leadsom, exsecretaria de Estado para la Empresa, la Energía y la Estrategia Industrial del Reino Unido.