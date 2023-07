Putin invita al Kremlin a una niña que lloró porque no logró verlo en su ciudad (VIDEO)

"Tu reacción me puso triste. Como yo mismo no puedo viajar a menudo desde Moscú, decidí invitarte con tu madre y con tu padre", le dijo el mandatario.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha invitado al Kremlin a una niña de 8 años que hace unos días rompió a llorar cuando no consiguió ver al mandatario durante la visita que hizo a la ciudad de Derbent, en Daguestán (sur de Rusia), informó RIA Novosti.

"Al venir a Moscú, cuando salí de Derbent, me mostraron una foto en la que estás llorando. Está claro que, por desgracia, no podía hablar con todas las personas que estaban en la plaza, pero, aun así, tu reacción me puso triste. Como yo mismo no puedo viajar a menudo desde Moscú, decidí invitarte con tu madre y con tu padre", dijo Putin a Raisat Akipova.

La niña llegó acompañada por sus padres y al ver el presidente en su despacho, Raisat sonrió y corrió hacia él para abrazarle. Putin regaló flores a la pequeña y a su madre, le ofreció sentarse en su silla y llamó al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

"¿Está usted en el trabajo o paseando en algún lugar?", le preguntó el mandatario. Tras la excursión por el gabinete, la familia fue a tomar el té con el presidente.

El pasado 28 de junio, el presidente visitó la república rusa de Daguestán y en la plaza de Derbent se detuvo a saludar a los residentes. Una niña pudo hacerse unas fotos con Putin que se hicieron virales en Internet. Sin embargo, un poco más tarde las redes sociales empezaron a difundir un video de Raisat llorando por no haber logrado encontrarse con el mandatario.