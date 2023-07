Muere exsacerdote de los Legionarios de Cristo, responsable de abusos sexuales en México

Hoy me informaron que mi agresor Fernando Martínez de la @LegiondeCristo murió.La deuda histórica de la @IglesiaMexico y el @GobiernoMX con las infancias es INCONMENSURABLE. Tú estás muerto pero mi voz y mi testimonio NO! No dejaré de exigir justicia.Les dejó unas palabras: pic.twitter.com/2rjfIwc5yk