Hungría no aportará en la ayuda a Kiev hasta que su principal banco sea eliminado de la 'lista negra' ucraniana

El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Peter Szijjarto, declaró el martes que la inclusión de la principal institución financiera del país, OTP Bank, en la lista de "patrocinadores internacionales de guerra" por parte de las autoridades ucranianas es un hecho "inaceptable y escandaloso", al tiempo que reiteró que Budapest no aportará a ningún financiamiento de la Unión Europea (UE) para brindar ayuda militar a Kiev, mientras el banco siga en dicha lista, recoge la prensa local.

El canciller recalcó en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Económico Conjunto Húngaro-Jordano que su país no solo no aportará a los 500 millones de euros previstos (unos 540 millones de dólares), que "de momento" han detenido, sino que aseveró que "es mejor que no presenten ninguna propuesta para financiar más entregas de armas".

"A veces tenemos la sensación de que están jugando con nosotros", mencionó Szijjarto, señalando que alrededor de tres millones de personas tienen sus cuentas en el OTP Bank. "El hecho de que estemos haciendo todo lo que podemos para ayudar al pueblo ucraniano, que el pueblo húngaro esté pagando el precio de una guerra con la que no tiene nada que ver, y que la reacción a esto sea que el mayor banco húngaro sea incluido en una lista negra, es más que suficiente", agregó.

Asimismo, calificó como "falsas y ridículas" las razones por las cuales el banco fue incluido en la 'lista negra' de Ucrania. "Nos gustaría reírnos, porque son cosas ridículas las que se dicen, pero como la situación es grave, preferimos horrorizarnos", sostuvo.