La mitad del fondo de modernización del Ejército alemán podría terminar en EE.UU.

Según la directora ejecutiva del fabricante alemán de piezas para tanques Renk, el Gobierno del país europeo no considera la industria de defensa estratégicamente importante.

La mitad de los 100.000 millones de euros (unos 109.000 millones de dólares) asignados al fondo de modernización militar de la Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania, corre el riesgo de ser transferida a empresas de defensa estadounidenses, afirmó el lunes Susanne Wiegand, directora ejecutiva del fabricante alemán de piezas para tanques Renk, informa Süddeutsche Zeitung (SZ).

"No creo que quede mucho dinero para la industria alemana", afirmó la directiva, señalando que esto se debe también a que el Gobierno del país europeo no considera la industria del sector estratégicamente importante. "Alemania no tiene una brújula política para la industria de defensa", añadió.

Berlín gasta sistemáticamente menos del 2 % del PIB en defensa, por debajo del objetivo recomendado por la OTAN a sus Estados miembros.

Para alcanzar esta cifra, en junio del año pasado el Parlamento Federal de Alemania aprobó el fondo de modernización para sus fuerzas armadas. La medida, propuesta por el Gobierno del país tras el inicio del operativo militar de Rusia en Ucrania, recibió 593 votos a favor.

El dinero se destinará a completar el presupuesto regular de Defensa, de unos 50.000 millones de euros (54.000 millones de dólares), a lo largo de varios años, para ayudar comprar armamento y otros equipos para el Ejército de la nación.