La extrema derecha aprovecha el asesinato de una tendera en Madrid para difundir bulos racistas

El asesinato de una tendera de 61 años en el interior de su negocio de la céntrica plaza madrileña de Tirso de Molina, que conmocionó a la ciudadanía española, ha sido utilizado por la ultraderecha en el país para difundir bulos xenófobos y presuntamente incitar al odio, según investiga la Fiscalía General del Estado.

El atraco, que terminó con el apuñalamiento de la mujer, fue resuelto en apenas 24 horas por la Policía Nacional, que consiguió detener al presunto asesino y a la mujer que lo acompañaba, su cómplice, ambos españoles.

La cuenta en IG de Desokupa (260K) lleva 24h diciendo que el presunto asesino de Conchi, la dueña de una tienda en Tirso de Molina (Madrid), era argelino. Y este mensaje: “Espero que se quemen contenedores y se asalten los lugares de acogida de argelinos en el barrio”. Es falso. pic.twitter.com/r1E0fRQBRo — Manuel Viejo (@LoloViejo) July 4, 2023

Sin embargo, el breve lapso de las investigaciones fue suficiente para que desde la derecha institucional y social se lanzara el bulo de que el asesino había sido un migrante magrebí. De hecho, se lanzaron proclamas que pedían asaltos y quemas contra "los lugares de acogida de argelinos", difundidos desde cuentas como Desokupa, una empresa dedicada a los desalojos forzosos con medios que bordean la ley.

Además, alentado por el contexto de los sucesos de la última semana en Francia, la derecha ha instado a constituir grupos vecinales de ultras para perseguir a migrantes. Lo mismo anima a hacer precisamente el mediático líder de Desokupa, Daniel Esteve.

🇪🇸COMUNICADO OFICIAL🇪🇸Si en España pasa lo mismo que en Francia 🇫🇷 estaremos preparados.Desde el segundo unoNo vamos a permitir que secuestren a nuestro país y a nuestras familias.Avisados estáis…#EspañaNoSeToca#DesokupaMandapic.twitter.com/0T6P2IFkLq — Dani Dsk (@daniesdsk) July 2, 2023

El bulo del asesinato en Madrid fue difundido por medios de comunicación de extrema derecha, por otros de ámbito nacional, viralizado en redes sociales y extendido por líderes políticos de la formación ultraderechista Vox, la tercera fuerza del Congreso, con 52 diputados.

Uno de ellos fue Santiago Abascal, líder de Vox, diputado y actual candidato a la Presidencia del Gobierno por su partido, que en una publicación en su perfil oficial de Twitter aseguraba que "los españoles están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos" y enlazaba a una publicación del medio La Gaceta de la Iberosfera.

Ni Sánchez ni su vicepresidenta se acordarán de esta mujer. No habrá minutos de silencio, ni portadas, ni programas especiales…Solo VOX se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos. https://t.co/E2ZpYxJedF — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 3, 2023

Precisamente, este medio, que parece que fue uno de los precursores de la supuesta noticia, es propiedad de Vox desde 2020, a través de su Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de la fuerza ultra.

Abascal no fue el único en hacerse eco del inexistente "asesino argelino". También lo hizo el secretario general de organización de Vox, Ignacio Garriga, que afirmó que Francia no era una excepción, "sino un testigo aventajado de lo que será Europa si no se pone freno a la inmigración descontrolada e inadaptada".

Las políticas de puertas abiertas no afectan al que las dicta desde de un despacho, sino a los españoles de a pie. Y su doble vara de medir, impedirá que esos mismos se acuerden de esta mujer.Europa necesita un pacto de inmigración basado en la seguridad de las fronteras. https://t.co/yproXlMbwI — Pepa R. de Millán 🇪🇸 (@Pepa_Millan) July 3, 2023

El mismo artículo fue compartido por el diputado de Vox, Agustín Rosety y por la senadora del partido ultraderechista, María José Rodríguez de Millán, que lo acompañó diciendo que "las políticas de puertas abiertas no afectan al que las dicta desde un despacho, sino a los españoles de a pie".

Miles de personas replicaron la noticia añadiendo comentarios mucho más violentos, racistas, xenófobos e intransigentes.

🚩Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de #Madrid les han localizado y detenido a primera hora de esta tarde en una calle cercana al lugar donde se produjeron los hechos#SomosTuPolicíahttps://t.co/OneRs8cB9Bpic.twitter.com/5mZvEgTcLL — Policía Nacional (@policia) July 4, 2023

Sin embargo, tan solo 24 horas después, cuando la labor policial dio sus frutos, se conoció que el asesino era un hombre español de más de 50 años y su compañera, también ciudadana española, de la misma franja de edad.

Las nuevas informaciones no hicieron que el entorno de la ultraderecha decayera en sus intenciones. El líder de Vox no retiró su tuit, aunque su medio, La Gaceta, sí borró el artículo que había publicado con la información falsa. Abascal tan solo se limitó a decir en una entrevista del martes por la noche que el bulo parecía "una equivocación" y que se había hecho eco "de una información que incluye un error".

No solo es que un candidato a presidente y todo su partido difundiera el bulo de que un asesinato fuera cometido por un magrebí... es que el medio que se inventó la noticia falsa es propiedad de VOX. La Gaceta, a través de su fundación disenso, financiada por VOX y dinero público pic.twitter.com/zoLdLmnBAy — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 5, 2023

En pocas horas, un nuevo bulo volvió a recorrer las redes sociales. Así, infinidad de cuentas vinculadas a ese espectro ideológico se apresuraron a asegurar que el autor del asesinato había adquirido la nacionalidad española un año antes, pero que sí era argelino.

La realidad es que el autor de la grave agresión es un hombre identificado como Jesús, nacido en Madrid, con problemas de politoxicomanía, que cuenta con numerosos antecedentes penales y que es un viejo conocido de la Policía local. El mismo perfil tendría su acompañante, cuyo papel era el de avisar en caso de que se acercaran agentes mientras se cometía el robo.

A Concha la asesinó un magrebí.La policía detuvo al asesino y dijeron que tenía nacionalidad española.Toda la izquierda salió en tromba para llamarnos racistas.Pues ahora resulta que hemos sabido que era un magrebí nacionalizado hace un año Teníamos razón.La izquierda 🤫 pic.twitter.com/YHw31HDIfk — Gran Capitán de los Tercios (@capTercio) July 5, 2023

Ahora, desde la Fiscalía General del Estado se investiga si lo acaecido puede responder a un delito de odio por la difusión de esas noticias falsas señalando a colectivos migrantes.

Ese delito está recogido en el Código Penal español en su artículo 510, que establece una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a doce meses para diferentes conductas, entre las que se encuentran "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona" por motivos racistas, entre otros, o quienes difundan "escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia".