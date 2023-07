"No es el elegido y me echa la culpa a mí": López Obrador le responde a precandidato opositor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el precandidato opositor Santiago Creel está enojado porque ya sabe que "la oligarquía" ya eligió como su abanderada a la diputada Xóchitl Gálvez.

"Miren el enojo, ya se dio cuenta de que no es el elegido y me echa la culpa a mí", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en la que mostró el video del discurso que Creel emitió la víspera, al registrarse como precandidato presidencial de la alianza opositora Frente Amplio por México.

Las imágenes se viralizaron y generaron una oleada de memes debido a la teatralidad de Creel, quien gritó, manoteó y estuvo a punto de llorar al insultar a López Obrador y acusarlo de creerse "el dueño" de México.

"El dedito de Andrés se va a la basura, yo voy a ser el candidato a la presidencia. Es un traidor a México, aquí somos leales a la democracia", afirmó el precandidato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió durante su conferencia matutina un fragmento del video en que el panista Santiago Creel rompe en llanto al registrarse como candidato de la oposición. pic.twitter.com/Jfrpu0UHty — Proceso (@proceso) July 5, 2023

"Lamento que Santiago Creel se enoje conmigo", respondió de manera irónica López Obrador al asegurar que el dirigente no debería molestarse con él, sino con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Vicente Fox, además del empresario Claudio X. González, porque ya decidieron que la candidata será Gálvez.

El mandatario insistió en que el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México, que comenzó ayer, es solo una simulación porque hace un mes realizaron un estudio privado y acordaron que la elegida era la diputada.

"Ya hubo 'dedazo' de la oligarquía y Creel me culpa a mí. No es capaz de decir: 'eso está mal, ¿por qué esta simulación?'. O decirles que 'son unos ingratos, Fox que trabajé con él, le ayudé en varios enjuagues; Diego que lo ayudé tanto, y ahora me abandonan'. Que diga la verdad", convocó.