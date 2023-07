Menos del 10 % de los arrestados en los disturbios eran extranjeros, afirma el ministro del Interior de Francia

Menos del 10 % de los arrestados durante los fuertes disturbios en Francia eran extranjeros, según lo afirmó Gérald Darmanin, ministro del Interior del país europeo, durante una audiencia celebrada este miércoles en el Senado.



El funcionario indicó que desde que empezaron las protestas por la muerte de un adolescente a manos de un agente durante un control de tránsito en la ciudad de Nanterre el pasado 27 de junio, se han contabilizado un total de 4.000 detenciones, con una edad promedio de 17 años, "menos del 10 % de nacionalidad no francesa y el 60 % de personas desconocidas por la Policía".

Cuando la senadora Jacqueline Eustache-Brinio le preguntó sobre un posible vínculo entre la inmigración y los disturbios, Darmanin rechazó la idea asegurando que el 90 % de los manifestantes son franceses, y solo un 10 % extranjeros.

"Había mucho Kevin y Mattéo"

"En las comisarías que visité en cuatro días, miré a las personas que estaban bajo custodia. Hay personas que aparentemente podrían tener un origen inmigrante. Pero había mucho Kevin y Mattéo", señaló el ministro. "La explicación de la identidad me parece muy errónea, creo que estaría mal", añadió.

🎙️"Il y a eu beaucoup de Kevin et de Matéo" Interrogé sur les origines des personnes interpellées lors des émeutes, @GDarmanin a estimé devant la #ComLoisSénat que "l'explication seulement identitaire" lui paraît "erronée".L'audition :🎥 https://t.co/8OVyikNUxRpic.twitter.com/nMbDNEUJfM — Sénat (@Senat) July 5, 2023

En este sentido, comentó que la explicación social tampoco le parece válida, y recordó que él mismo nació en el seno de una familia inmigrante modesta —de raíces argelinas y maltesas—, agregando que está convencido de que existe "una parte de libertad de cada individuo para salir de su determinismo".

"Creo que el principio de la república es no discriminar a las personas ni por lo uno ni por lo otro. No soy ingenuo, señora senadora, solo digo que no quiero confundir las cosas y siempre he combatido los discursos que consistían en decir que había personas que intrínsecamente estaban predeterminadas", continuó.

Noche más tranquila

Finalmente, argumentó que "muchos hijos de la inmigración" trabajan para "la policía nacional, el BRI [siglas en francés de la Brigada de Busca e Intervención], la gendarmería o en los ejércitos", por lo que considera que se trata más bien de "una cuestión de integración y de acción de la república para ayudarlos a integrarse" y "asumir la responsabilidad individual".

El Ministerio del Interior francés explicó a BFMTV que la noche del martes fue mucho más tranquila, detallando que solo se practicaron 16 arrestos en toda la nación, incluidos siete en París y los suburbios del interior, frente a los 81 del día anterior.

Desde el inicio de los disturbios, se ha prendido fuego a más de 6.000 vehículos, se han registrado más de 12.400 incendios de cubos de basura, se han quemado o dañado cerca de 1.100 edificios y se han producido un poco menos de 270 ataques a comisarías o gendarmerías, con un saldo de más de 800 miembros de las fuerzas del orden heridos.