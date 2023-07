Ucrania despliega a policías y clausura varios edificios del Monasterio de las Cuevas de Kiev

Un grupo de representantes del Ministerio de Cultura de Ucrania acompañado por agentes de la Policía llegó la mañana de este jueves al Monasterio de las Cuevas de Kiev para continuar con el cierre de las instalaciones del convento sin contar con la respectiva autorización judicial.

"Los representantes de la reserva [parque nacional de las Cuevas de Kiev dependiente del Ministerio de Cultura] con la ayuda de las fuerzas de seguridad, están clausurando los edificios del monasterio", denunció la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (UPTs, por sus siglas en ruso).

Desde la entidad religiosa señalaron que los agentes de seguridad rompieron las cerraduras y clausuraron varios edificios, incluida la sede del jefe de la UPTs. El abogado del Monaterio, Nikita Chekman, denunció que los policías emplearon la fuerza contra los feligreses congregados en el Monasterio, también conocido como la Lavra.

El jefe interino del parque nacional de las Cuevas de Kiev, Maxim Ostápenko, precisó que la comisión del Ministerio de Cultura cerrará todas las instalaciones del monasterio excepto las necesarias para el "alojamiento reducido de los monjes", detalla el portal Klymenko Time.

Mientras, cerca de la entrada principal al monasterio se reunieron tanto creyentes de la UPTs como sus detractores que cantaban el himno de Ucrania y otras consignas contra los feligreses, recoge Strana.ua.

El cierre paulatino de las instalaciones religiosas surge ante el rechazo de los monjes de abandonar el convento luego de que las autoridades ucranianas fijaran el 4 de julio como la fecha límite para cumplir con su exigencia.

Sin embargo, los religiosos aseguran que no se irán hasta que no haya una decisión judicial que valide la ruptura unilateral del contrato de arrendamiento por parte del Ministerio de Cultura. Desde esa cartera advirtieron que cambiarán las cerraduras de los edificios, en caso de que los monjes no abandonen el convento.