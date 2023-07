"Una guerra clandestina": Revelan el rol activo de la CIA en el conflicto en Ucrania

Fuentes de Newsweek señalan que agentes de inteligencia de EE.UU. ayudan a los efectivos de Kiev en el manejo de nuevos sistemas y armas, cuyo suministro en algunos casos no fue divulgado públicamente.

Elementos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) operan en Ucrania y ayudan a Kiev con una red clandestina de suministros armamentísticos para luchar contra Rusia. Así lo reportó este miércoles la revista estadounidense Newsweek en un extenso material basado en datos proporcionados por fuentes anónimas dentro de la comunidad de inteligencia y el Gobierno del país norteamericano.

"Hay una guerra clandestina, con reglas clandestinas, subyacente a todo lo que está ocurriendo en Ucrania", señaló al medio un oficial de inteligencia estadounidense. Además, indicó que la CIA se desempeña en Ucrania como "espía principal, como negociador, como proveedor de inteligencia, como gerente de logística, como gestor de una red de relaciones delicadas con la OTAN".

En este contexto, el oficial subrayó que una de las misiones principales de la CIA es garantizar que el conflicto "no se descontrole aún más". "No subestimen la prioridad de la Administración de [el presidente Joe] Biden de mantener a los estadounidenses fuera de peligro y asegurar a Rusia que no necesita una escalada", remarcó. "¿Está la CIA en el terreno en Ucrania? Sí, pero tampoco es nefasta", dijo la fuente de Newsweek.

Operaciones sin confrontar con las tropas rusas

La investigación revela que Washington mantiene dos redes de suministro de armas a Ucrania, una pública y la otra clandestina. Así, barcos llevan cargas hasta puertos en Bélgica, Países Bajos, Alemania y Polonia. Luego, las cargas se trasladan a Ucrania en camiones, trenes y aviones. Asimismo, hay una "flota gris" que atraviesa países de Europa Central y del Este con el transporte de armas para apoyar las operaciones de la CIA.

En el material se señala que los agentes de la CIA participan en una serie de misiones secretas. En particular, ayudan a los efectivos de Kiev en el manejo de nuevos sistemas y armas, cuyo suministro en algunos casos no fue divulgado públicamente.

Sin embargo, la agencia de inteligencia de EE.UU. "siempre" realiza sus tareas con la intención de evitar una confrontación directa con las tropas rusas, reseña el medio. Según las fuentes, el número de agentes de la CIA que se encuentran en Ucrania no supera los 100.

Por otra parte, Newsweek responsabiliza a Ucrania por el sabotaje en los gasoductos Nord Stream, la explosión en el puente de Crimea, así como ataques con drones contra bases aéreas rusas y del Kremlin. Estas ofensivas "plantearon preguntas" sobre si la CIA está suficientemente al tanto de los planes de Kiev "tanto para influir en ellos como para aferrarse al acuerdo secreto [de EE.UU.] con Moscú" con el que Washington busca evitar que el conflicto se expanda más allá de Ucrania.

En este contexto, se señala que la agencia ha tenido problemas para entender qué tienen planeado tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como el líder ucraniano, Vladímir Zelenski. "La CIA aprendió con el ataque contra el puente de Crimea que Zelenski o no tenía control completo sobre sus militares o no quería estar al tanto de ciertas acciones", comentó uno de los informantes.

Entre otros detalles, se destaca que la inteligencia rusa está "muy activa" en Ucrania, pero también en países de Europa del Este que están "plagados" de espías de Moscú. De hecho, "se supone que casi todo lo que EE.UU. comparte con Ucrania llega también a la inteligencia rusa", indica el medio.