Lukashenko revela el escenario que requeriría el uso de armas nucleares

El mandatario de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, ha declarado este jueves en una entrevista con la prensa que las armas nucleares no serán empleadas en el marco del operativo militar ruso en Ucrania.

"El presidente [ruso Vladímir] Putin afirmó varias veces que la cuestión de emplear armas nucleares, incluidas municiones nucleares tácticas, no está en la agenda. Rusia tiene suficientes armas convencionales para conseguir sus objetivos. Y me parece que la guerra en Ucrania, la operación militar especial [de Rusia], no son y no serán una razón para asestar un ataque nuclear por parte de cualquier lado", señaló el líder bielorruso citado por la agencia Belta.

Sin embargo, Lukashenko, que en marzo acordó con Putin desplegar arsenales nucleares tácticos en Bielorrusia aseveró que en caso de una agresión por parte de EE.UU. o la OTAN contra el territorio de su país o Rusia, ambas naciones tendrían "manos libres". "Siempre digo 'no nos toquen y nunca usaremos esta arma mortífera'. Ni siquiera vamos a combatir", advirtió.

Según el jefe de Estado, el despliegue de arsenales nucleares tácticos terminará para finales de este año, pero el proceso podría tardar menos tiempo. En este sentido, comunicó que "la mayoría" de ojivas ya está en el territorio del país.

Contraofensiva de Kiev y posibles negociaciones de paz

Por otra parte, Lukashenko señaló que Ucrania quiere mostrar resultados concretos en el marco de su contraofensiva para la cumbre de la OTAN que arranca el próximo 11 de julio. "[Los ucranianos] intentaron atacar frontalmente. No tuvieron éxito. Tampoco lo tendrán. Si [la cúpula militar de Kiev] lanza ahora las mejores unidades a la batalla, enterrarán definitivamente la eficacia de combate de Ucrania", vaticinó, citado por el canal de Telegram Pul Pervogo, cercano al servicio de prensa presidencial de Bielorrusia.

En este contexto, recalcó que las negociaciones sobre la paz en Ucrania podrían celebrarse en otoño, dado que la situación para entonces ya "deberá cambiar". Al respeto, el presidente bielorruso subrayó que China puede jugar "el papel más importante" en la resolución del conflicto.