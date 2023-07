Puigdemont consulta a la Eurocámara si garantizará su derechos ante la posibilidad de ser arrestado en Francia

Tras el levantamiento de su inmunidad como eurodiputado, crece el temor del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a ser detenido, por lo que, antes de viajar a la sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), enviará un escrito para conocer la postura de la Eurocámara.

Puigdemont dijo este jueves en una entrevista con RAC1 que "entre hoy y mañana" decidirá si se presenta en la sesión de la semana que viene, para lo que espera una respuesta a la consulta que tenía previsto realizar esta jornada sobre si se "piensan garantizar" sus derechos de desplazamiento, ya que, en caso de arresto, "afrontarlo desde Francia no es lo mismo que desde Alemania", debido a los acuerdos bilaterales con España y a la posibilidad de extradición.

Además, anunció que presentará un recurso de casación tras la decisión del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) de retirarle la inmunidad a él y a dos de sus exconsejeros, Clara Ponsatí y Toni Comín, también europarlamentarios. "No es la primera vez que Europa nos dice que no a algo. El partido no se ha acabado, nosotros tenemos opciones de ganar", expresó Puigdemont.

En ese sentido, dijo que "habrá una nueva euroorden en breve" y que cree que el proceso judicial deberá comenzar de cero, ya que el Tribunal Supremo español tendrá que volver a pedir al Parlamento Europeo que se le retire la inmunidad.

Al justificar su decisión, el TGUE señaló que los hechos que se les imputan sucedieron en 2017 y que fueron procesados en marzo de 2018 "en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética", ya que hasta junio de 2019 no accedieron a la condición de eurodiputados, y, además, el procesamiento afectaba a otras personas que no eran miembros de la Eurocámara". También expresó que "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales".

El proceso en España se remonta al 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno regional encabezado por Puigdemont celebró un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamó unilateralmente la independencia de Cataluña.

Una posible candidatura

Pese a su situación judicial, el exlíder catalán aseguró que si los comicios europeos del año próximo se realizaran hoy "probablemente" se postularía. "Si me tuviera que presentar hoy diría que sí y, probablemente, esta sea la decisión. Queda mucho camino hasta entonces", afirmó.