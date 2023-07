"No hay que pensar solo en Ucrania": El presidente de Bulgaria rechaza asistencia militar a Zelenski

El presidente de Bulgaria, Rumen Rádev, ha rechazado enviar asistencia militar a Kiev, según reveló el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, durante su visita al país balcánico.

En una rueda de prensa en Sofía, el presidente ucraniano contó que durante su reunión con Rádev, el líder búlgaro le expresó su opinión sobre la ayuda a Ucrania.

"Tenemos una visión diferente de las cosas: él piensa que 'no', sería una escalada la ayuda a Ucrania; y yo pienso que 'no', es defensa, es una filosofía completamente diferente [...]. Como comandante supremo, él no puede permitir que haya una reducción de armas en su Ejército, esa es la razón para no apoyarnos", dijo Zelenski.

"Le dije francamente que sus armas, si caemos y Rusia va más lejos, no serán suficientes", agregó.

Al mismo tiempo, aseguró que encontró puntos en común con el presidente Rádev en el sector energético y en la cuestión de la "fórmula de paz".

Poco antes, Zelenski declaró en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro búlgaro, Nikolai Denkov, que sus países han acordado una cooperación más activa en el sector de la defensa.

"El esfuerzo principal debe ser lograr la paz".

Durante su reunión con la delegación ucraniana este jueves, el presidente búlgaro hizo un llamado a la paz. "Creo que Ucrania tiene su lugar en la UE, pero mi llamamiento es el siguiente: ahora mismo oímos la palabra 'victoria, victoria, victoria'. Sí, claro está que es una palabra importante para cualquier país que esté en guerra, pero también queremos oír más la palabra 'paz'. Y el esfuerzo principal debe ser lograr la paz", señaló.

En este sentido, opinó que actualmente no se están utilizando todos los medios de la diplomacia para trabajar en esa dirección y no agudizar el conflicto.

El líder búlgaro señaló que el conflicto está adquiriendo nuevas dimensiones, y que hace tiempo que trascendieron las fronteras de Ucrania. "Solo para hablar del riesgo de contaminación radiactiva. En Bulgaria todavía estamos soportando las consecuencias de Chernóbil. Se trata de una cuestión extremadamente importante y no solo afecta a Bulgaria, sino a toda Europa", acentuó Rádev.

Además, indicó que "no hay que pensar solo en Ucrania", haciendo referencia a problemas como la inflación, una creciente recesión, el aumento de las tensiones sociales, el populismo y la toma de poder por partidos radicales en Europa. "Por supuesto que Ucrania es lo más importante en este momento, pero tenemos que pensar en el futuro de Europa en su conjunto. Cómo afectará esta guerra a Europa", explicó.