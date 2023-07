El gobernante de Iberia en la Edad del Cobre resultó ser una mujer

Entierros de personas nobles hallados en un sitio arqueológico de Sevilla sugiere que las mujeres ocuparon posiciones de liderazgo en la sociedad ibérica en los años 2.900-2.650 a. C.

El reciente análisis de los restos de un cuerpo humano descubierto en 2008 en España, que reveló que la persona socialmente más prominente de la Edad del Cobre Ibérica (c. 2.900-2.650 a. C.) no era un hombre, como se pensaba, sino una mujer.

La sorprendente conclusión fue resultado del análisis de péptidos realizado en el esmalte dental de los restos del individuo, ahora rebautizado como 'La Señora del Marfil', según un comunicado del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, que ha colaborado en la investigación con la Universidad de Viena y la Universidad de Medicina de Viena (Austria)

El descubrimiento de los restos de 'la Señora' se produjo muy cerca de Sevilla, entre los actuales municipios de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, en Montelirio, donde se encuentra el mayor asentamiento de la Edad del Cobre de la Península Ibérica y uno de los mayores complejos de tumbas megalíticas de Europa. El monumento cubre un área de unas 450 hectáreas e incluye muchas tumbas rodeadas por un foso. Todas ellas datan de la Edad del Cobre.

La mayoría de los enterramientos son colectivos, como en otros sepulcros megalíticos del Eneolítico en la Península Ibérica. Sin embargo, en 2008, un poco lejos de las cámaras funerarias principales, los arqueólogos encontraron una tumba inusual.

Contenía los restos de una sola persona que, según el análisis antropológico estándar, fue identificado como un hombre que murió a una edad comprendida entre los 17 y los 25 años. El análisis de los isótopos de estroncio en los huesos mostró que esta persona era de origen local y había crecido en estos lugares. Junto a ella se halló un ajuar funerario excepcional que incluía una cantidad significativa de artículos hechos de pedernal y cristal de roca de alta calidad, artículos de cobre, artículos de marfil e incluso un colmillo entero de un elefante africano. Además, en la tumba se encontró un plato de cerámica, en el que luego se encontraron rastros de cannabis y de vino, según un estudio publicado en la revista Scientific Reports.

La parte superior de la tumba estaba cubierta con losas de piedra, sobre las cuales había otro ajuar funerario que contenía, entre otras cosas, cáscaras de huevo de avestruz y una daga de cristal de roca. Los investigadores concluyeron que estas ofrendas se depositaban a lo largo de muchos años después de la muerte de la persona.

La líder del estudio, Marta Cintas Peña de la Universidad de Sevilla y sus colegas de la Universidad de Viena estudiaron uno de los dientes del supuesto gobernante de la Edad del Cobre Iberia.

El equipo realizó un análisis de péptidos (cadenas cortas de aminoácidos vinculadas por uniones químicas) del esmalte de un molar para verificar la presencia de la proteína amelogenina que se produce durante el desarrollo del esmalte dental. Como resultado, los científicos identificaron la presencia del gen AMELX, que produce amelogenina y está ubicado en el cromosoma X, pero no encontraron el gen AMELY, presente solo en hombres. Los autores del artículo llegaron a la conclusión de que el gobernante de Iberia era una mujer.

Esta técnica de identificar el sexo cromosómico de los restos óseos es novedosa, ya que a diferencia del ADN "no presenta tantos problemas de contaminación de las muestras", indicó el comunicado de la Universidad de Sevilla.

Los autores del estudio hicieron hincapié en que en el sitio arqueológico no se ha encontrado ninguna tumba de un hombre con un estatus social equivalente al de 'La Señora del Marfil'.

La única tumba colectiva de la Edad del Cobre de la península ibérica comparable se encuentra también en Montelirio y contiene los restos de al menos 15 mujeres y 5 hombres.

Según los científicos, entierros tan ricos sugieren "que las mujeres ocuparon posiciones de liderazgo en la sociedad ibérica de la Edad del Cobre e invita a replantear las interpretaciones del pasado y, especialmente, el rol de las mujeres en los procesos de complejidad social".