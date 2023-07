"No habrá impunidad": López Obrador promete investigar a alcaldesa que se reunió con narcotraficantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya está en marcha una investigación para aclarar la reunión que una integrante de su partido, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, sostuvo con el líder del cártel Los Ardillos.

"No se permite la impunidad, se va a hacer una investigación sobre este tema", señaló el mandatario en una rueda de prensa en la que reveló que ya había hablado del caso con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Esta semana estalló un escándalo político luego de que se difundieran fotos y audios que demuestran que la alcaldesa de Chilpancigo (capital de Guerrero), desayunó con Celso Ortega Jiménez, quien está señalado como líder de Los Ardillos, una de las organizaciones criminales que operan en ese estado, uno de los más violentos del país.

Hernández Martínez, quien ganó las elecciones al amparo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente, negó cualquier vínculo con narcotraficantes.

"Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente (…) fue un desayuno fortuito, no puedo decir quien me invitó, era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona, me siento con mucha gente", aseguró

En medio de la polémica, López Obrador advirtió que por ahora no se prevé que la alcaldesa sea separada de su puesto y consideró que ello no contaminará la investigación. "Eso era cuando había corrupción, impunidad, cuando estaba (el exsecretario de Seguridad Genaro) García Luna. Ahora no se tolera la delincuencia", aseguró.

También insistió en que no habrá distinción partidaria para sancionar a políticos. "Sea quien sea, nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio que no debe haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política, en el ejercicio del Gobierno, y eso es lo que estamos haciendo", señaló.