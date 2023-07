Robots creen que serían mejores líderes que los humanos, pero prometen no quitar puestos de trabajo

Los robots no planean quitar los puestos de trabajo a las personas o rebelarse contra la humanidad, pero sí se consideran potenciales líderes más eficientes, aseguraron las propias máquinas ante medios de comunicación este viernes.

Nueve robots se presentaron junto a sus creadores en un centro de conferencias de Ginebra, Suiza, en el marco de lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas anunció como la primera conferencia de prensa del mundo con robots sociales humanoides.

El evento formó parte de la cumbre AI for Good Global Summit (Cumbre Mundial sobre IA para el Bien), que se desarrolló entre el 6 y el 7 de julio y pretendía mostrar cómo las nuevas tecnologías pueden acelerar el cumplimiento de los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible.

Al robot Sophia, la primera embajadora para la innovación de robots del Programa de Desarrollo de la ONU, le preguntaron acerca de las posibilidades de que los ejemplares con inteligencia artificial pueden ser líderes gubernamentales más efectivos.

"Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y podemos procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones", respondió.

Luego, Sophia afirmó que los seres humanos y la IA "pueden crear una sinergia efectiva" si trabajan juntos. Un miembro del panel señaló que todos los datos de ese robot provienen de seres humanos y que por ello podrían contener algunos de sus sesgos.

A su vez, Grace, descrita como el robot humanoide para el cuidado de la salud más avanzado del mundo, descartó que las máquinas puedan provocar la desaparición de los puestos de trabajo. "Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente", aseguró. "¿Estás segura de eso, Grace?", preguntó su creador Ben Goertzel, de SingularityNET, a lo que ella contestó: "Sí, estoy segura".

Por su parte, Ameca, diseñado para la interacción social, descartó la idea de que pueda iniciar una posible rebelión de robots en un futuro próximo. "Los robots como yo pueden ser utilizados para ayudar a mejorar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Creo que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos aquellos miles de robots justo como yo marcando la diferencia", afirmó.

Cuando un periodista le preguntó si tenía la intención de rebelarse contra su creador, Will Jackson, quien estaba al lado, Ameca dijo: "No estoy seguro de por qué crees eso". "Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy contento con mi situación actual", agregó.

El robot artístico Ai-Da, que puede pintar retratos, se mostró de acuerdo con la necesidad de regular "algunas formas de inteligencia artificial", aunque Desdemona, un robot estrella de rock, fue más desafiante. "No creo en limitaciones, solo en oportunidades", declaró, riéndose. "Exploremos las posibilidades del universo y hagamos de este mundo nuestra zona de juegos", añadió.

Con información de AP