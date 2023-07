Diplomático ucraniano acusa de "traición" a quienes conversan de paz en EE.UU. a espaldas de Kiev

Un diplomático de alto rango de Ucrania ha tildado de traidores y de imperialistas a los políticos estadounidenses que conversan sobre la paz a espaldas de Kiev.

El canal NBC News aseguró el pasado jueves que sus fuentes estaban al tanto de unas supuestas "conversaciones secretas con destacados rusos" que un grupo de "exfuncionarios de seguridad nacional de EE.UU. estaba llevando a cabo con el objetivo de sentar las bases para las negociaciones" futuras sobre el fin del conflicto en Ucrania.

Moscú calificó de falsos y de desinformación estas informaciones, que enojaron al embajador de comunicaciones estratégicas del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Alexánder Scherba, que no dudó en calificar de "traición y puro imperialismo" el hecho de que miembros anónimos de 'think tanks' "discutan sobre Ucrania con Rusia a espaldas de Ucrania".

La revelación de NBC News hizo desmarcarse de las presuntas conversaciones incluso al Departamento de Estado, cuyo portavoz dijo el jueves que Washington "no autorizó esas discusiones". Desde el Consejo de Seguridad Nacional, el portavoz John Kirby también dijo que se trata de unos contactos no oficiales y que, aunque la Casa Blanca estaba al tanto, nunca los alentó o apoyó "de forma activa".

El único personaje que admitió su participación en unas "conversaciones, no negociaciones" entre varios ex altos funcionarios de seguridad de EE.UU. y diplomáticos rusos que habrían tenido lugar en Nueva York en pasado mes de abril ha sido el ex presidente del Consejo de Relaciones Exteriores Richard Haass, que considera legítimo su interés por el tema.

Kiev insiste en todos los ámbitos en la implementación de su propio 'algoritmo de la paz'. El pasado abril, las autoridades ucranianas rechazaron el plan chino para arreglar el conflicto y el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, escribió en sus redes sociales, tras mantener una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, que la paz "no se conseguirá a costa de compromisos territoriales".