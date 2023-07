Investigan a un presentador de la BBC que habría pagado a un menor por fotos sexuales

Un conocido presentador de la cadena británica BBC ha sido acusado de pagar a un adolescente un total de más de 35.000 libras (45.000 dólares) por imágenes sexualmente explícitas a partir de 2020, cuando este tenía solo 17 años, informa The Sun.

Según el medio, la familia del joven, que ahora tiene 20 años, se quejó a la BBC del comportamiento de su estrella el pasado 19 de mayo y rogó que hicieran que el hombre "dejara de enviar el dinero", porque habían descubierto que su hijo había estado utilizando el dinero para costear su adicción a la cocaína en piedra.

La madre relató al periódico cómo su hijo había pasado en tres años de ser "un joven despreocupado a un adicto al crack con aspecto de fantasma".

Sin embargo, señaló que la familia no pedirá ninguna indemnización al canal. "Lo único que quiero es que este hombre deje de pagar a mi hijo por fotos sexuales y que deje de financiar su adicción a las drogas", declaró.

"Cuando le veo por la tele, me pongo enferma"

También se quejó por el hecho de que el presentador siga apareciendo en el canal de televisión. "Cuando lo veo por la tele, me pongo enferma. Culpo a este hombre de la BBC por destruir la vida de mi hijo. Por quitarle la inocencia a mi hijo y entregarle el dinero para crack que podría matarlo", denunció.

En respuesta a las quejas, el canal empezó a comprobar la información y suspendió la emisión del empleado implicado. "Se entiende que BBC está investigando las acusaciones y que la estrella no tiene previsto salir en antena en los próximos días", reaccionó la cadena a las acusaciones.

Además, la corporación afirmó que está trabajando lo más rápidamente posible para esclarecer los hechos y que el presentador ha sido suspendido. "BBC tuvo conocimiento por primera vez de una denuncia en mayo", confirmó la cadena en un comunicado.

El canal aseguró que, además de su propia investigación, también se había puesto en contacto con la Policía.

"No soy yo"

Como la identidad del presentador no ha sido revelada, el público empezó a especular en Internet sobre quién podría ser, lo que provocó reacciones de algunas estrellas de la BBC.

Así, el locutor Rylan Clark tuiteó el sábado que el artículo de The Sun no iba sobre él y escribió el mensaje: "that ain't me babe" ("ese no soy yo, nene", en español). "Actualmente estoy filmando un programa en Italia para BBC", agregó.

El presentador Jeremy Vine, de BBC Radio, también dijo que las acusaciones no se refieren a él. "Sólo [quiero] decir que tengo muchas ganas de presentar mi programa de radio el lunes y, quienquiera que sea el 'Presentador de BBC' en las noticias, tengo el mismo mensaje para ti, como Rylan hizo antes: ciertamente no soy yo", escribió.

Por su parte, la estrella del programa de fútbol Match of the Day, Gary Lineker, no mencionó el artículo, pero ironizó en Twitter: "Odio decepcionar a los que me odian, pero no soy yo".

En cuanto al periodista Nicky Campbell, tuiteó que había denunciado a la Policía a una cuenta anónima por una publicación en la que afirmaba que él era el acusado.