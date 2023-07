"Independencia energética" para crear un país con "superávit": Argentina inaugura el gasoducto Néstor Kirchner

El presidente de Argentina, Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, celebraron este domingo la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner en la ciudad de Salliqueló (provincia de Buenos Aires).

Antes de sus respectivos discursos, los tres altos cargos protagonizaron la primera foto de la unidad a la hora de abrir la válvula como símbolo de la puesta en marcha del gasoducto.

Durante su intervención, el mandatario expresó una "satisfacción personal muy grande" por la realización de este proyecto durante su gestión y llamó a "preservar la unidad" de los que quieren que "Argentina crezca y avance".

"[Juan Domingo] Perón nos advertía de lo que convenía lograr la independencia económica para favorecer al desarrollo de la patria. Irónicamente, el destino me ha permitido que hoy de algún modo estemos empezando a declarar la independencia energética un 9 de julio, aquí en Salliqueló", sostuvo el presidente.

"General, he cumplido"

Fernández destacó que la decisión de hacer ese gasoducto fue tomada por todos en su Gobierno, "con recursos argentinos, con empresas y trabajadores argentinos". Aseguró que a cada problema que se presentó le "puso el pecho" y lograron salir adelante para "enfrentarlos" y "solucionarlos". Asimismo, enfatizó que durante su gestión "se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo".

En referencia a la más grande obra pública del país, sostuvo que es la industria "la que permite el desarrollo de las naciones". "No hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsar las políticas necesarias allí donde el mercado no es un negocio rentable", explicó.

Alberto Fernández indicó que el gas de Vaca Muerta cruzará todo el Gran Buenos Aires y en 15 días se hará la licitación para hacer el gasoducto reversal y "expandir el gas a todo el país". "Estamos recuperando la soberanía energética de la que antes hablaba. Tengo una satisfacción personal muy grande porque me comprometí a que lo íbamos a hacer y lo hicimos. No lo hice solo, lo hicimos", resaltó. "No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable, hace falta que nos unamos para logarlo como nos unimos en esta gesta para lograr este gasoducto", dijo.

"Si gobernar es trabajar, como decía el general [Perón], digo: 'General, he cumplido'", sintetizó el jefe de Estado.

"Esto que pasó no fue magia"

"La primera cosa que se me ocurre es decir algo que está muy adentro nuestro, y decir que esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros que vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera, en 2012, y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevrón", señaló por su parte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta puntualizó que, si bien con el gasoducto Néstor Kirchner se busca exportar gas, el otro objetivo es garantizar "gas y petróleo" para la industria local para que sea "más competitiva" y también para los hogares argentinos. "No es justo que si tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar y precio internacional", denunció.

Además, Fernández de Kirchner cuestionó a la oposición por dejar estancado el proyecto del gasoducto durante la gestión de Juntos por el Cambio.

"Este gasoducto, que fue planificado en el año 2015, y que recién se ejecutó durante nuestro gobierno. Durante 4 años que sucedieron a ese 2015 no hubo ninguna planificación. ¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de gasoductos se construyeron entre 2016 y 2019? 53 kilómetros. ¿Saben cuántos se construyeron entre 2003 y el 2015? 3.211", remarcó.

Por otro lado, advirtió que la "balanza negativa" en energía "no la provocó ningún político ni empresa estatal" sino una "multinacional que a partir de aumentar los precios del combustible a los argentinos obtenía ganancias extraordinarias".

Para finalizar, agradeció Massa, por "ponerse al frente del problema del transporte" cuando las empresas del sector reclamaban aumentar el precio del boleto. "La verdad, te hiciste cargo, no arrugaste, vas para adelante y eso siempre es bueno", concluyó.

"Construir soberanía, patria y el futuro de la nación"

Mientras, el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, aseguró que el gasoducto recientemente inaugurado significa un "cambio en la matriz económica y energética" del país.

"Frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, de fracaso, sin destino ni futuro, hoy es un día en el que claramente aparece en el alma y corazón el orgullo de ser argentino. Aunque pongan obstáculos y nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos que construir soberanía, patria y el futuro de la nación", expresó Massa al inicio de su discurso.

En paralelo, agradeciendo el liderazgo de Cristina Kirchner para recuperar YPF, y al actual mandatario por "la decisión de seguir adelante este gasoducto", a pesar de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a parar.

El ministro indicó que Argentina no solo dejará de importar gas, sino que comenzará a exportarlo a Bolivia, Chile y Brasil. En este sentido, adelantó que en septiembre se lanzará el llamado a licitación del segundo tramo del gasoducto que permitirá "abastecer al Litoral argentino" y empezar a exportar a otras naciones.

Asimismo, aseguró que "Argentina va a pasar de ser un país con déficit en dólares a ser un país con superávit de dólares" por el inicio de las exportaciones y celebró que el gas de Vaca Muerta va a permitir que "sea más barata la electricidad, que las industrias tengan más energía y las pymes puedan competir mejor".