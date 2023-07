The Guardian: Más de 50 diputados británicos tuvieron en secreto participaciones en empresas cotizadas

En la lista de los legisladores figuran el antiguo secretario de Educación Gavin Williamson y la ex primera ministra Theresa May, quien pudo tener un conflicto de intereses.

Más de 50 parlamentarios de Reino Unido tuvieron en secreto participaciones en compañías que cotizan en bolsa, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses, reportó The Guardian el domingo.

Según las reglas del Parlamento británico, los diputados no tienen la obligación de revelar públicamente sus participaciones. No obstante, tienen que registrarlas ante el organismo si poseen más del 15 % de una empresa o un valor de acciones que supere las 70.000 libras esterlinas (unos 89.000 dólares). De acuerdo con la lista publicada por el periódico, la mayor parte de las participaciones están por debajo de esa cifra.

La lista incluye a compañías energéticas como British Petroleum (BP), Centrica y National Grid, bancos como Barclays, HSBC y Lloyds, farmacéuticas como GlaxoSmithKline (GSK) o contratistas militares como BAE y Rolls-Royce.

Entre los legisladores figuran políticos como la ex primera ministra Theresa May y el antiguo secretario de Educación Gavin Williamson. May mantuvo acciones del gigante petrolero BP mientras ocupaba el cargo de secretaria del Interior, mientras que su esposo, Philip May, tuvo participaciones en BP, Centrica, Barclays y la empresa de telecomunicaciones BT. En este contexto, se sospecha que la exmandataria pudo tener un conflicto de intereses por mantener reuniones con representantes de BT.

Entre tanto, activistas por la transparencia consideran que los hechos revelados "generan serias cuestiones sobre intereses creados en nuestra democracia" e instan a cambiar las reglas de responsabilidad de los legisladores.

"Si un miembro del Parlamento tiene acciones en una empresa afectada por la legislación que se tramita en el Parlamento, existe inevitablemente una tensión entre proteger sus asuntos financieros y promover el bien público", declaró Steve Goodrich, jefe de estudios e investigaciones en la oficina británica de la organización no gubernamental Transparency International. Asimismo, defendió que revelar los datos sobre intereses financieros de los diputados es una "garantía fundamental" contra los posibles abusos de los cargos públicos.