Сanciller ucraniano: "Las garantías de seguridad propuestas por EE.UU. no deben verse como una alternativa a nuestro ingreso en la OTAN"

En una entrevista con la emisora alemana ARD difundida este lunes, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, reafirmó el deseo de Kiev de adherirse a la Alianza Atlántica y aseguró que a su país no le parecen suficientes las garantías de seguridad al estilo israelí propuestas por EE.UU.

Kuleba insistió en que su país debe recibir la invitación para ingresar en la alianza en la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana en Vilna, la capital de Lituania.

"Los políticos europeos no tienen nada que perder si cursan esta invitación y permiten a Ucrania ingresar a la OTAN", sostuvo el canciller, al reaccionar al rechazo de EE.UU. y Alemania a dar ese paso para evitar verse arrastrados a una guerra con Rusia.

"Apreciamos todo lo que Alemania y Estados Unidos están haciendo por Ucrania para apoyarnos en esta guerra. Sin embargo, en este punto tenemos una opinión diferente a la de Berlín, porque creemos que una invitación en sí misma no involucrará a nadie en ninguna guerra. Desde un punto de vista político y legal, una invitación es un mensaje político a Ucrania para que se le permita unirse a la alianza y muestra que el proceso está en marcha", señaló Kuleba.

En este sentido, defendió que "el ingreso de Ucrania a la OTAN es un camino hacia la paz".

Garantías que solo "llenan un vacío" temporal

Asimismo, el canciller destacó que Kiev no considera suficientes las garantías propuestas al país por EE.UU.

"Esas garantías de seguridad no deben verse como una alternativa al ingreso en la OTAN, sino como algo que llena ese vacío entre ahora y el momento en que Ucrania se convierta en miembro", aseguró.

"El año pasado escuchamos que no necesitamos ser miembros de la UE, no, lo que necesitamos es un estatus especial. Al final, a pesar de todas las discusiones, Ucrania obtuvo el estatus de candidato. Todos se regocijan y dicen que Ucrania se convertirá en un Estado miembro de la UE", afirmó Kuleba. "Y ahora estamos viviendo la misma historia con la OTAN. ¿Por qué se buscan siempre soluciones alternativas? ¿Por qué no podemos simplemente desarrollar una solución holística para una arquitectura de seguridad europea en la que Ucrania se siente en el barco de la OTAN?", se preguntó el canciller ucraniano.

Según Kuleba, los líderes de la OTAN deben "recordar los errores de la Cumbre de Bucarest de 2008 [en la que a Ucrania se le prometió el ingreso a la alianza, pero sin un plazo concreto] y evitarlos en el futuro". No obstante, Kuleba apuntó que Kiev entiende que la adhesión solo será posible cuando todos los países del bloque militar estén preparados para ello.