Un alcalde de EE.UU. dimite por burlarse de inmigrantes y minorías sexuales en redes sociales

El alcalde de Newport (Oregón, EE.UU.), Dean Sawyer, dimitió este lunes tras la polémica provocada por una serie de publicaciones ofensivas que compartió en redes sociales, informan medios locales.

El medio Oregon Public Broadcasting reveló la semana pasada que Sawyer publicó burlas y memes ofensivos contra minorías sexuales e inmigrantes en un grupo cerrado de la Policía local en Facebook* con más de 39.000 miembros. Según el informe, empezó a publicar estos contenidos en 2016, antes de ser elegido alcalde, cuando servía como policía, y siguió haciéndolo hasta el pasado mes de junio.

"Ahora me doy cuenta de que algunas de mis acciones y mis palabras han herido a personas a las cuales amo y por las cuales me preocupo", escribió el exalcalde en su carta de dimisión. "Pido disculpas a todos en esta comunidad y a cualquier persona herida por mis acciones, directa o indirectamente", agregó, indicando que las publicaciones hechas en ese grupo cerrado no reflejan sus valores.

Después de su renuncia, Sawyer condenó como "vil y oscuro" el contenido de sus 'posts' y afirmó que no se trató de una muestra de "libertad de expresión", sino de "expresión estúpida".

Por su parte, varios funcionarios locales acogieron con beneplácito la dimisión de Sawyer.

*Propiedad de Meta, empresa calificada como organización extremista en Rusia