Kissinger admite pensar que Ucrania estuvo detrás de la voladura de los gasoductos Nord Stream

El ex secretario de Estado de EE.UU. hizo esta confesión durante una conversación con los cómicos Vován y Lexus en la que se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

El ex secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger admitió que piensa que Ucrania estuvo detrás de la explosión de los gasoductos Nord Stream que tuvo lugar en septiembre del año pasado. Así lo dijo durante una conversación con los cómicos rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, más conocidos como Vován y Lexus, en un nuevo episodio de sus videos de bromas publicado este martes y en el que se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

Al ser preguntado sobre quién estuvo detrás de la voladura, Kissinger declaró: "Sinceramente, pensaba que ustedes". "Pero no los he culpado de eso. No diría que es una crítica", agregó.

Ucrania y la OTAN

El diplomático comentó también su postura respecto al ingreso de Ucrania a la OTAN y recordó que "estaba totalmente en contra cuando se hizo esta propuesta y se expresó públicamente contra esto". "Pensaba que Ucrania debía ser un puente entre Rusia y Europa, no un puesto avanzado. Pero ahora los acontecimientos lo cambiaron radicalmente", dijo, agregando que Ucrania "debe estar en la OTAN".

En ese contexto, señaló que, en el marco de una reunión del grupo Bilderberg, a la que asistieron las personas más influyentes del mundo, "los países europeos que luchan, les prestan ayuda técnicamente, se expresaron contra el ingreso de Ucrania a la OTAN". "Argumentaban que esta cuestión requiere un examen cuidadoso", afirmó, sin precisar cuándo tuvo lugar el encuentro.

Al ser preguntado sobre las garantías de la no expansión de la Alianza hacia el este, formuladas durante la presidencia de Mijaíl Gorbachov, Kissinger destacó que sabe "que es verdad". "Esto nunca ha sido fijado por escrito. Por eso tenemos razón cuando afirmamos que no hubo un compromiso formal. Pero esto formaba parte de los compromisos del secretario de Estado [de EE.UU., James] Baker", respondió.

Durante la conversación, el ex secretario de EE.UU. sostuvo que Ucrania no puede recuperar el control sobre Crimea. "Mi impresión de la comunicación con nuestra gente es que no creen que usted pueda tomar Crimea en el marco de la contraofensiva actual", indicó.