Escándalo en Finlandia por los comentarios racistas de la vice primera ministra

Riikka Purra se disculpó por los "estúpidos comentarios en las redes sociales" que escribió hace 15 años, agregando que "no es una persona perfecta" y que ha "cometido errores".

La vice primera ministra y ministra de Finanzas de Finlandia, la ultraderechista Riikka Purra, ha sido acusada de haber publicado mensajes racistas y violentos en las redes sociales en 2008, informa el periódico Helsingin Sanomat.

Los comentarios fueron escritos por el usuario 'riikka' en el blog de Jussi Halla-aho, actual presidente del Parlamento y anterior líder del Partido de los Finlandeses, que en la actualidad encabeza la propia Purra. En los mensajes, 'riikka' se refería a las personas de raza negra con la palabra ofensiva 'neekerit' y utilizaba expresiones racistas contra los inmigrantes, algunas de las cuales contenían amenazas de violencia.

"Saludos desde Barcelona. Aquí no hay ningún 'alarmante problema de inmigración'. 'Neekerit' vendiendo Vuittons piratas en Las Ramblas", escribió 'riikka' el 25 de agosto de 2008. La fecha coincide con una visita que realizó la política a la capital catalana para asistir a un congreso científico, por lo que tiene fundamento la hipótesis de que la autora del comentario podría ser Purra.

"¿Algún nazi hoy en la ciudad que quiera ir a escupir a mendigos y pegar a niños negros?" preguntó 'riikka' el 30 de julio de 2008. El 25 de septiembre de ese mismo año, en relación con el debate sobre el armamento, ese usuario publicó: "Si me dieran un arma, habría muertos en el tren de cercanías".

Este martes, Purra se disculpó por los "estúpidos comentarios en las redes sociales" que escribió hace 15 años, agregando que "no es una persona perfecta" y que ha "cometido errores".

Previamente, Purra publicó en su cuenta de Twitter: "A veces me sentía muy frustrada y desesperanzada por ciertos aspectos de la inmigración en Finlandia, como el acoso y los delitos sexuales contra las mujeres y las prácticas desiguales del islam". También añadió que pudo haber escrito "cosas de manera enojada y estúpida", pero que sus "palabras furiosas no son más que palabras". "Nunca he aceptado ni acepto ningún tipo de violencia", concluyó.

Sin embargo, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, manifestó el martes que Purra debería presentar su dimisión. "No acepto el racismo en ninguna de sus formas", afirmó Orpo.

Anteriormente, el ministro de Economía, Vilhelm Junnila, también del Partido de los Finlandeses, dimitió después de solo 10 días en el cargo tras una serie de acusaciones por presuntas conexiones con movimientos de extrema derecha.