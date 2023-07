Editorial Planeta censura libro sobre el clan familiar político más poderoso de Colombia

"Lo que siento es que la situación se suma a un historial de presiones que he vivido en la región con el grupo Char y sus contratistas aliados", lamentó la autora Laura Ardila.

Cuando ya casi estaba listo para publicar el libro 'La Costa Nostra', de la periodista colombiana Laura Ardila, sobre el clan familiar político más poderoso del país suramericano, la editorial Planeta la citó a una reunión para decirle que el texto no vería la luz.

En una entrevista con Blu Radio, la comunicadora relató que a finales de 2020 le presentó al sello editorial un borrador de cinco páginas, en las que contaba su idea de escribir ese libro, luego de años de hacer reportería en la región Caribe colombiana, donde los Char tienen una fuerte influencia.

En el texto, la escritora habla del clan Char, de la alianza con la exsenadora encarcelada en Colombia Aída Merlano y de sus "socios electorales relacionados con prácticas clientelistas y compra de votos". Además, la obra retrata el paramilitarismo y narcotráfico en Barranquilla antes de la hegemonía del grupo familiar.

De la certeza a la sorpresa

Ya en ese primer esbozo se sabía que el énfasis estaba en ese grupo político "que es el más poderoso de toda la región", aseveró. Meses después de entregarlo, a principios de 2021, Planeta le ofreció un contrato para publicarlo.

"De manera muy transparente, les planteé contar la historia de cómo nace, se desarrolla y se convierte este grupo político local en la maquinaria más poderosa de Colombia, con aliados incluso bajo sospecha y algunos cuestionamientos", manifestó. Hasta allí sus editores no habían mostrado algún inconveniente con la información que se manejaba.

#AlAire La periodista Laura Ardila habla en #MañanasBlu10AM de la decisión de la Editorial Planeta de no publicar su libro La Costa Nostra por temor a una demanda#EnVivo a través de YouTube » https://t.co/N3eJJcDHXe « pic.twitter.com/1Q6qslwdGo — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 10, 2023

En 2022 entregó la mitad de los capítulos, y a finales de febrero de 2023, el último.

"Era un proyecto de vida, obedecía a muchos años haciendo reportería en el Caribe, nunca recibí ninguna observación ni presión de la editorial por las cosas que ahí se estaban contando", dijo en la entrevista.

Su obra estaba ya diseñada y diagramada. Lo que no se imaginaba era que el 4 de julio, la directora de Planeta para la región Andina, Mariana Marczuk, cambiaría el panorama de una pronta publicación que ya la periodista daba por descontado.

En una reunión extraordinaria en Bogotá, Marczuk le comunicó que decidieron no publicar por temor a una demanda por daños morales. "Me hicieron énfasis que la decisión no tenía que ver con la calidad de la obra, lo describieron como una joya del periodismo investigativo", expresó.

¿Cuáles son las causas de la decisión?

"Lo que siento es que la situación se suma a un historial de presiones que he vivido en la región con el grupo Char y sus contratistas aliados", lamentó.

Recordó que ha sido víctima de robo de información, de una interceptación telefónica que fue denunciada en la Fiscalía sin que hubiese resultado y de presiones contra el medio 'La Silla Vacía', donde escribía.

"No me dijeron cuál era la razón para la no publicación", agregó.

Adelantó que a través de su abogada, solicitó por escrito a la editorial que le responda si recibieron algún tipo de llamada de terceros presionando para la no publicación del libro, pero afirma que no ha obtenido respuesta.

Al respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) manifestó en un escrito que "la medida tomada por Planeta es lesiva y afecta la divulgación de una investigación interés de la ciudadanía".