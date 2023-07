Una mujer filmada insultando a una familia latina en EE.UU. afirma que no es racista

Una mujer filmada profiriendo insultos racistas a una familia latina en una piscina de EE.UU. contó este lunes a Daily Mail que el vídeo del incidente, publicado la semana pasada en TikTok, fue editado engañosamente para retratarla falsamente como racista.

El video muestra a Blair Featherman, de 49 años, en un lujoso complejo residencial de Colorado gritando a los miembros de la familia latina por estar celebrando "una fiesta mexicana en la piscina". Además de insultarlos y llamarlos "basura" y "clase baja", la mujer quitó el teléfono de las manos de la chica que la estaba filmando. La situación se caldeó hasta el punto de que el hombre que descansaba junto a la piscina con Featherman tuvo que sujetarla cuando esta se vio rodeada de gente descontenta.

Sin embargo, Featherman, experta en arte y 'feng shui', afirmó que el video publicado muestra solo parte del incidente. "He intentado guardar silencio y no hacer comentarios al respecto, pero hay cosas que el vídeo no muestra", declaró. Según la consultora de arte, el video "fue editado y montado de forma engañosa para contar una historia que no es cierta". "No soy racista", destacó.

La mujer contó que la familia latina inició la pelea al insultarla después de que ella los criticara por invitar al complejo de apartamentos a más personas de lo permitido. Añadió que una de las mujeres la atacó agarrándola del pelo con tanta fuerza que un fragmento de la uña artificial de la agresora quedó entre sus cabellos. En el video Featherman muestra este pedazo de uña.

Featherman admitió que había actuado mal al responder a los insultos que le dirigieron, pero justificó su acción diciendo que antes del incidente ya había estado teniendo un mal día. "No podía creer lo que acababa de ocurrir, el corazón me latía a toda velocidad y estaba llena de adrenalina. No podía pensar con claridad", explicó. El incidente terminó con la llegada de la Policía, pero se desconoce si hubo alguna detención.