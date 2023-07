Britney Spears difunde la portada de su libro de memorias y la fecha de su lanzamiento

Britney Spears anunció este martes que su libro de memorias, titulado 'The woman in me' ('La mujer en mí'), estará en las librerías el próximo 24 de octubre. La cantante compartió la noticia en sus redes sociales, a través de un video teaser en el que reveló que en la portada habrá una foto suya en blanco y negro, en la que posa en su juventud con el torso desnudo.

El libro será publicado por Gallery Books, sello de la editorial Simon & Schuster. 'The Woman in Me' es "una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza", afirmó Gallery Books en un comunicado de prensa.