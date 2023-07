Berlín sobre el posible uso de municiones de racimo en sus equipos entregados a Ucrania: "Esas armas ya no son de Alemania"

Luego de ser entregados a Ucrania, los equipos bélicos alemanes ya no pueden ser considerados como de Alemania, ya que pasan a ser responsabilidad de Kiev, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa germano, Arne Collatz.

En una conferencia de prensa, el vocero fue preguntado sobre cómo Alemania, uno de los países que adoptaron la convención que prohíbe el uso de las bombas de racimo, podría garantizar que las municiones de este tipo que EE.UU. suministre a Ucrania no sean usadas en combinación con armas alemanas. "Al fin y al cabo, [el Gobierno alemán] está obligado a hacerlo", subrayó un periodista.

Collatz respondió que no ve ninguna relación con el área de responsabilidad de su ministerio. "No disponemos de estas armas [de racimo] y las armas alemanas no las utilizarán", dijo.

"No hay armas alemanas en Ucrania. Hay armas ucranianas de fabricación alemana. Yo lo veo como una situación completamente diferente", afirmó el portavoz, poniendo como ejemplo que los tanques suministrados al Ejército ucraniano se convierten en "tanques ucranianos". "Se los entregamos a Ucrania y Ucrania es responsable de ellos", concluyó.

El pasado viernes, la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de asistencia militar a Kiev que incluirá bombas de racimo. Biden afirmó que fue una decisión "muy difícil" de tomar, pero necesaria. Mientras tanto, una serie de países, como España, Canadá, Alemania y Austria, expresaron su rechazo al envío de estas municiones a Kiev, alertando del peligro que suponen para la población civil.

Cabe señalar que anteriormente, el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, declaró que Berlín no debe impedir que Washington suministre municiones de racimo a Ucrania. En una entrevista emitida el 9 de julio, el político afirmó que, aunque considera correcta la decisión del Gobierno germano de prohibir estas municiones, "en la situación actual, [Alemania] no puede interponerse en el camino de EE.UU.".