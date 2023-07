Roban la iluminación de la pista del aeropuerto de una ciudad en Nigeria

Los sistemas de iluminación recientemente reinstalados en la pista de vuelos doméstica del aeropuerto Murtala Muhammad, la mayor instalación aeroportuaria de la ciudad de Lagos, Nigeria, fueron robados como resultado de una presunta colusión entre los empleados de la Autoridad Federal de Aeropuertos del país (FAAN por sus siglas en inglés) y personas desconocidas, según informaron medios locales.

De acuerdo con una fuente anónima, los ladrones se llevaron las luces aprovechando el cierre de la pista durante más de tres meses. "No puedo dar el valor real del robo, pero se llevaron casi toda la iluminación. [...] Muchos funcionarios de la FAAN han sido suspendidos", confirmó la fuente.

Desde que se descubrió la desaparición de los sistemas de iluminación, se han iniciado investigaciones para identificar los responsables del robo de este equipo fundamental para la seguridad de las instalaciones. En la información presentada se dice que los hurtos de los componentes de protección son frecuentes y efectuadas desde hace mucho tiempo por un sindicato, compuesto por algunos trabajadores de las agencias que tienen acceso a las zonas restringidas, y cómplices del exterior.

El ex comandante militar del Aeropuerto John Ojikutu enfatizó que este problema no es nuevo, y que en los años 1990 colocó soldados en las pistas y no permitía a ningún miembro del personal de mantenimiento de la FAAN acercarse a las pistas sin su aprobación, "en caso contrario, era disparar a primera vista". Además, el antiguo responsable agregó que el equipamiento robado fue vendido a la FAAN por los mismos trabajadores, porque solo puede ser útil para pistas de vuelo.

Por su parte, el director de Asuntos Públicos y Protección del Consumidor de la Autoridad, Yakubu Funtua, señaló que sería injusto inculpar al personal de lo sucedido. "Sin embargo, no podemos decir exactamente quién lo hizo, pero estamos haciendo todo lo posible para recuperar lo perdido", añadió el funcionario.